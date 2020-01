På den enorme teknologimessa så vi ikke snurten av FNs bærekraftsmål noe sted

Joda, vi innrømmer det gjerne. Det er spennende med all den nye teknologien på Consumer Electronics Show. Både jeg og min kollega, Odd Richard Valmot, lar oss gladelig og måpende rive med når vi blir eksponert for nye dingser og løsninger. Enten det gjelder teknologier for søvn, sensorikk som måler fertilitet, utvikling av stadig nye undervannsdroner, enda mer spektakulær grafikk i TV-skjermene eller de mange nye løsningene som blir å finne i fremtidens elbiler.

Mest spektakulært i år – som i fjor – var nok likevel de store elektrisk drevne dronene som skal frakte mennesker i storbyer. Prototypene fra Bell og Hyunday/Uber var rett og slett hakeslipp-utløsende.

Det er bare å gå fra hall til hall på CES og la seg underholde. Eller inspirere. Og det er vel og bra. Det kan til og med gi oss litt fremtidshåp. Men det er likevel noe som mangler. Når dagene er over og kilometervis med trasking er unnagjort. Når titalls artikler er sendt hjem til redaksjonen med video på video av alskens duppedingser på lasset, kjennes det likevel litt tomt.

Det aller meste av det CES byr på mangler nemlig en tydelig kobling til hvordan de skal bidra til å gjøre verden bedre.

Fraværende bærekraftsmål

Her hjemme har det nærmest gått inflasjon i å bruke FNs bærekraftsmål for å definere virksomheters fremtidsfokus. Det er selvsagt bra, selv om det innimellom kanskje er mer presentasjon av flerfargede slides enn resultater oppnådd.

På CES så vi ikke snurten av FNs bærekraftsmål noe sted. Ende vi tråkket rundt i fire dager. Søker du i det velfylte konferanseprogrammet fra CES, vil du kun finne en håndfull seanser som brakte det opp. Et søk på «UN» eller «United Nations» når ikke frem. Det er med andre ord temmelig dødt rundt det vi snakker mer og mer om her hjemme.

Egentlig var det ikke slik at vi forventet at CES skulle være opptatt av bærekraftsmålene. Det er bare å innrømme at selv ikke vi tenkte på denne dimensjonen da vi dro over.

Når CES 2020 nå er overstått, er det likevel å håpe at verdens største teknologi-show tar inn over seg at løsningene som vises frem kan komme flere til gode enn slik det fremstår nå. Eksempelvis vil de fantastiske dronene fra Bell og Hyundai/Uber i første rekke kun løse transportutfordringer for folk som allerede har alternativ transport. Slik er det med det aller meste av fokuset på CES. Nemlig å gjøre livet enklere for alle de som allerede har det rimelig greit.

Bedre neste år?

Til forsvar for arrangøren, må vi jo medgi at de er tydelige. Det heter tross alt Consumer Electronics Show. Et navn som i hvert fall ikke lyver.

Vi tror likevel at CES ville tjent på å utfordre både utstillere, konferanseprogram og deltagere på å få frem teknologiens muligheter for det store fellesskapet. For både å gjøre verden bedre for flere enn de som allerede har det bra, og for å bidra til å gjøre forskjellene mindre.

Vi tror mange av teknologi leverandørene – også våre egne her hjemme – vil kunne håndtere akkurat den utfordringen på en utmerket måte. Det mangler jo tross alt ikke på ambisiøse prosjekter og produkter med ingredienser som elektrifisering, helse og delingsøkonomi.

Til neste år gyver i hvert fall vi løs på CES (enda en gang) med nettopp dette i tankene. Og da allerede ved avreise.