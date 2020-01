Fremtidens dronetaxi blir helelektrisk. Vi har sett konseptmodellen

Las Vegas/CES: Helikopterprodusenten Bell lanserte sitt nye konsept Nexus 4EX på CES. Den helelektriske dronen skal frakte inntil fire personer med bagasje. Rekkevidden er inntil videre beregnet til ca. 100 kilometer. Konseptet er videreutviklet fra fjorårets oppmerksomhetsmagnet, Bell Nexus. Årets konsept er helelektrisk, mens fjorårets fremtidsvisjon var en hybrid. Går det som Bell vil, skal slike doninger være i drift fra midten på 2020-tallet.

Også Hyundai og Uber har kastet seg inn i kampen om VTOL-farkoster (Vertical Take Off and Landing). Eller PAV (Personal Air Vehicle), som også gjerne blir brukt som betegnelse. Hyundai og Ubers konsept har navnet S-A1 og har lignende spesifikasjoner som Nexus 4EX hva angår rekkevidde og ladetid.

Vi venter spent på hva som møter oss på CES 2021 innen dette segmentet. Det er allerede fire år siden kinesiske EHang viste sin modell 184. En enseter med plass til ryggsekk. Utviklingen går med andre ord fremover, selv om konseptene ennå ikke er å se i luften.