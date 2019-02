Øvelser ved Svalbard skal styrke beredskapen i nord

Maritimt Forum Nord skal lede to fullskala øvelsestokt ved Svalbard, som skal bidra til styrket beredskap og økt sikkerhet i arktiske farvann. Den første øvelsen blir avholdt i 2019, og den siste i 2020.

Prosjektet er et ledd i oppfølgingen av Sarinor-prosjektet, ifølge Norges Rederiforbund.

Under Sarinor-prosjektet, som ble avsluttet i fjor, ble det slått fast at Polarkodens krav ikke er oppfylt. Kravene innebærer at utstyr og prosedyrer for søk- og redningsarbeid i polare farvann, skal bidra til overlevelse i minimum fem døgn.

I det nye prosjektet har Maritimt Forum Nord med seg både Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Kystvakta og flere rederier. Utenriksdepartementet har støttet prosjektet, som har fått navnet SARex Svalbard, med ti millioner kroner.

Under prosjektet skal en rekke forskjellig utstyr og teknologi testes og videreutvikles for å bidra til økt sannsynlighet for overlevelse og evakueringer i arktisk farvann.

I tillegg er det også et mål å øke beredskapen mot akutt forurensing i kaldt klima i nord.