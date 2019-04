OSM Aviation legger inn tidenes største elfly-bestilling

Ifølge OSM Aviation er det tidenes største elflyordre de nettopp har lagt inn:

Bemanningsselskapet har bestilt 60 elektriske skolefly som skal brukes av OSM Aviation Academy.

– Vi er stolte av å lede veien mot grønn luftfart, sier OSM Aviation-sjef Espen Høiby i en pressemelding.

Avtalen ble kunngjort på en pressekonferanse på flymessa Aero torsdag ettermiddag, og gjelder Bye Aerospace eFlyer 2 med en listepris på cirka 3 millioner kroner per stykk.

Pipistrel Alpha Electro: Universitet i Tromsø vil kjøpe Norges andre og tredje elfly

Første flygning med Siemens-motor

Siemens på laget

Amerikanske Bye Aerospace har de siste fem årene utviklet to- og fireseters elektriske skolefly.

eFlyer 2 på Centennial lufthavn i Colorado i USA.

Jomfruferden med eFlyer 2-prototypen fant sted 10. april i fjor fra Centennial lufthavn sør for Denver i Colorado.

8. februar i år var flyet i lufta for første gang med ny motor, Siemens SP70D, som veier 26 kg og yter 90/70 kW maksimalt/kontinuerlig.

Den tyske industrigiganten er ikke bare leverandør, men skal ifølge avtalen ta en aktiv del i å ferdigutvikle eFlyer 2, ta det videre til produksjonsfasen og få det FAA-sertifisert. Prototypen skal etter hvert oppgraderes med den ferdige produksjonsversjonen av Siemens-motoren som skal benyttes i det serieproduserte flyet. Ellers jobber flyprodusenten med å integrere Garmin G3X-skjermer i elflyet.

Bye Aerospace eFlyer 2 har et vingespenn på 12 m, maksimal avgangvekt på 862 kg, en topphastighet på 135 knop og en utholdenhet på opp til 3,5 timer.

Firmaet har navn etter grunnleggeren George E. Bye, mens selve flyet fram til torsdag offisielt har flyet gått under navnet Sun Flyer. Navnebyttet til «eFlyer» er mer i tråd med at selskapet sikter seg inn på skoleflymarkedet med fornuftig prisede fly, og har gått vekk fra den opprinnelige tanken om solceller på vingene.

Elfly AS vil kjøpe 18 fly

AERO-messa, som pågår til lørdag, er verdens største utstilling for allmennflygning og har i år 757 utstillere fra 40 land. Den arrangeres i Friedrichshafen, helt sør i Tyskland, der flyprodusenten Dornier holdt til i sin tid.

Der kom det fram at Bye Aerospace nå har mottatt 298 såkalte «customer commitments» på eFlyer 2 og 4, inkludert bestillinga på 60 fly fra OSM Aviation Academy.

100 år etter at det først ble produsert, gjør Junkers F 13 comeback som replica og hadde god plassering på årets AERO i Friedrichshafen. Foto: Felix Kästle

En annen avtale som ble offentliggjort var at Elfly AS, som holder til i Bergen, har betalt inn depositum for ytterligere ti fly slik at de planene nå totalt omfatter kjøp av 18 eFlyer.

– Bye har et sterkt team, og jeg tror de blir først til å masseprodusere et FAA Part 23-sertifisert elektrisk fly. Dette kommer til å bli allmennflygningens Tesla, sier Elfly-sjef Eric Lithun i en pressemelding fra Bye.

eFlyer2 selges for 349.000 dollar (cirka 3 millioner kroner) og et depositum på 5.000 dollar, mens fireseteren koster 100.000 dollar mer.