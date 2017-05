Oslofjordtunnelen stenges midlertidig for tunge kjøretøy

Etter brannen i Oslofjordtunnelen 5. mai har Statens vegvesen besluttet å midlertidig stenge tunnelen for tunge kjøretøy over 12 meter.

Tunnelen åpnes mandag.

– Begrunnelsen er at vi i størst mulig grad vil unngå at kjøretøy som erfaringsmessig har høyere risiko for brann er i tunnelen sammen med mye annen trafikk, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Nils Audun Karbø.

Reperasjonene så godt som ferdige

Vegvesenet planlegger å gjenåpne tunnelen mandag 29. mai. Det blir forbudt for tunge kjøretøy i tidsrommene mellom klokken 7 og 9 og klokken 15 og 18.

Reparasjonsarbeidet etter brannen 5. mai er i all hovedsak ferdig. Nå gjenstår kun testing av det tekniske utstyret, og montering av skilt.

– Vi gjenåpner så raskt alle skilt er på plass og vi har fått gjennomført nødvendige tester. Når tunnelen tas i bruk igjen ber vi innstendig om at publikum respekterer skilting og sperringer. Å kjøre inn i en stengt tunnel kan sette både ditt eget og andres liv i fare, sier Karbø.

En rekke nye tiltak

Det er innført en rekke nye tiltak for å hindre trafikanter å kjøre inn ved brann. Blant dem er ny skilting utenfor tunnelen, samt at bommene går raskere ned ved rødt lys.

Oslofjordtunnelen ble stengt etter den kraftige brannen 5. mai. Det var en lastebil som brant, og tunnelen ble påført store skader. Rundt 500 meter av den drøyt sju kilometer lange tunnelen ble skadd, og 300 meter var helt utbrent.

Store skader på tunnelhvelvingen, kabler i tunnelen, isolasjonen bak hvelvingen og veidekket måtte utbedres.

Brannen undersøkes av Statens Havarikommisjon.