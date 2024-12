Politiet har i løpet av etterforskningen avdekket at årsaken til ulykken er akutt sykdom hos trikkeføreren, skriver Oslo-politiet i en pressemelding.

– Dette har vi kommet fram til blant annet gjennom avhør og opplysninger fra helsevesenet. Av hensyn til trikkeføreren ønsker vi ikke å gå nærmere inn på hva slags sykdomstilfelle det er snakk om, sier politiadvokat Tone Bysting.

Krasjet i 37 km/t

Det var tirsdag 29. oktober at trikken krasjet inn i butikken Eplehuset i Storgata i Oslo. Fire personer, blant dem trikkeføreren, ble lettere skadet i ulykken.

– Etterforskningen har klarlagt at det ikke var teknisk feil på trikken eller skinnegangen. Informasjon fra ferdsskriveren viser at trikken var oppe i en hastighet av 37 km/t rett før trikken kjørte inn i butikklokalet. Politiet kjenner ikke til at noen har blitt alvorlig skadet. Det ble gitt nødvendig helsehjelp på stedet eller hos legevakt, sier Bysting.

Trikkeføreren, som en stund var innlagt på sykehus etter ulykken, ble siktet for brudd på vegtrafikkloven. Han har forklart til politiet at han ikke husker ulykken.

Tok ikke i bruk fartssperre-teknologi

TU har tidligere omtalt at det finnes teknologi som kan sikre at fartsgrensen ikke overskrides i de nye Oslo-trikkene. Hverken ulykkestrikken fra 29. oktober eller de øvrige SL18-trikkene har imidlertid denne funksjonen enda.

I den forbindelse etterlyste stortingspolitiker Liv Kari Eskeland (H) handling fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, og spurte ministeren om når regelverk som kan muliggjøre bruk av slik teknologi vil komme på plass.

I et svar datert 3. desember, skriver Nygård at han har forelagt spørsmålet for Statens jernbanetilsyn (SJT).

– SJT kan ikke se at det i gjeldende regelverk er hindringer for utprøving av teknologi som overvåker og regulerer trikkens hastighet, gitt at trikkeføreren er ansvarlig fører i trafikk, skriver ministeren.

