Ingen tog i reserve i Norge

– Vi må erkjenne at vi har for få og for gamle tog. Reserven har i praksis ikke vært tilstrekkelig til å opprettholde togtilbudet, sier Øystein Risan, administrerende direktør i Norske Tog, til Aftenposten.

Norske Tog eier alle persontog i Norge og leier ut videre til togselskapene. Til vanlig har de hatt omtrent 10 prosent reservemateriell.

– Med så store utfordringer med togmateriell som vi har hatt i Norge de siste årene, er det reelle behovet for reservemateriell høyere. I dag er reserven i praksis lik null, sier Risan.

Utfordringene med ledige tog kommer blant annet etter ulykken på Nordlandsbanen i oktober i fjor. Da ble ett av de få lokomotivene ødelagt.

Det er bestilt 72 nye togsett som skal leveres de fem neste årene, men disse leveransene har vært preget av forsinkelser. I mellomtiden forsøker Norske Tog å leie inn materiell fra utlandet.

SV ber samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) ta grep.

– Ministeren er defensiv og bagatelliserer situasjonen for norsk jernbane. Det har han gjort over tid. Vi må ha en kjerneinfrastruktur som fungerer, sier Mona Fagerås, partiets transportpolitisk talsperson, til avisen.

Nygård svarer med at regjeringen har prioritert ressurser mot drift og vedlikehold for å forbedre jernbanen.

– Tog er dessverre ikke hyllevare. Det er tidkrevende prosesser.