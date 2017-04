Oslo kommune vil overta hele Hafslund

I en børsmelding opplyser Hafslund at Oslo kommune gjennom det heleide selskapet Bidco vil fremsette et frivillig tilbud på 100 kroner per aksje, fratrukket eventuelt utbytte for 2017.

Etter gjennomføringen av salget, vil Bidco foreta tvangsinnløsning av eventuelle minoritetsaksjonærer, samt at Hafslunds aksjer strykes fra Oslo Børs. Deretter blir det gjennomført en fisjon av Hafslund.

Pressekonferanse

Bidco blir stående som eneeier av det gjenværende selskapet, som blant annet omfatter Hafslund Produksjon AS og Sarp Kraftstasjon AS, og Nye Hafslund, som blant annet omfatter Hafslund Marked AS, Hafslund Varme AS og Hafslund Nett AS. Det gjennomføres også en restrukturering av Hafslund og oppkjøp av Klemetsrudanlegget AS etter gjennomføringen av fisjonen.

Byrådsleder Raymond Johansen og næringsbyråd Geir Lippestad presenterer avtalen på en pressekonferanse i rådhuset i formiddag.