Oslo Børs godkjenner Norconsults søknad om notering

Det fremgår av en børsmelding mandag.

I januar kunngjorde Norconsult, som er Norges største konsulentselskap, sine ambisjoner om å bli børsnotert mot slutten av året. Mandag for en uke siden ble prospekt og betingelser for det som trolig blir årets største børsnotering på Oslo Børs, offentliggjort. Norconsult bekreftet med det at det er besluttet å gjennomføre den planlagte børsnoteringen av selskapet.

Nå har altså Oslo Børs godkjent søknaden. Vedtaket forutsetter at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Oslo Børs, heter det videre av meldingen.

Norconsult Norconsult er et nordisk rådgiverselskap som kombinerer ingeniørfag med arkitektur og digital kompetanse.

Har prosjekter i privat og offentlig sektor innen infrastruktur, energi og industri, bygg og arkitektur.

6.000 medarbeidere fordelt på over 130 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen og Finland.

Hovedkontor i Sandvika.

I 2022 hadde Norconsult en netto omsetning på 7,5 milliarder kroner, opp fra 6,6 milliarder kroner året før. Driftsresultatet var på 626 millioner kroner, mens på bunnlinjen lå det igjen rundt 454 millioner kroner etter skatt, begge på linje med fjoråret.

Norconsult vil notere selskapet på Oslo Børs, og venter at første handelsdag vil være fredag 10. november 2023. Kilde: Norconsult

Prises opp mot 7 mrd

Norconsult får trolig en introduksjonspris på mellom 5,7 og 6,8 milliarder kroner på børsen ettersom noteringspris ventes å være mellom 19 til 23 kroner per aksje.

Allerede dagen etter offentliggjøring av børsprospektet, meldte selskapet at det er flere som har tegnet seg for aksjer enn det som er tilbudt.

– Vi opplever at det er god interesse for Norconsults kommende børsnotering, og vi får tilbakemeldinger om at flere investorer setter pris på vår forretningsmodell, også i en periode hvor markedet er preget av stigende renter og fremdeles høy inflasjon, uttalte Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult til TU.

3405 ansatte med eierposter

Norconsult eies i sin helhet av de ansatte, og aksjonærene, altså de 3405 ansatte med eierposter, har forpliktet seg til å selge seg ned med minst 25 prosent i forbindelse med børsnoteringen. Samtidig tildeles alle ansatte 2575 aksjer hver ved børsnoteringen.

Bakgrunn for børsnoteringen skal blant annet være en endring i skattereglene. Ved en intern avstemning stemte hele 95 prosent for å børsnotere selskapet.

Norconsult har engasjert Carnegie og DNB Markets som tilretteleggere og rådgivere i forbindelse med børsprosessen, Nordea Bank og Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) er også involvert i prosessen.

Aksjen skal etter planen åpnes for handel på Oslo Børs fredag 10. november. Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første handelsdag, senest 5. januar 2024, opplyses det i børsmeldingen mandag.