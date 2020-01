– Oslo blir først på trådløs lading av el-taxier

Britiske transportmyndigheter investerer 3,4 millioner pund – rundt 40 millioner kroner – i et prøveprosjekt for induksjonslading av elektriske drosjer. Ladestasjonen skal installeres utenfor togstasjonen i Nottingham. Blant fordelene er at flere taxier kan lade samtidig, uten begrensningene som fastmonterte ladepunkt gir. Med tradisjonell hurtiglading vil sjåføren måtte stoppe bilen, gå ut, koble til ladepistolen og vente – og deretter reversere prosessen når kunden dukker opp. Med trådløs lading kan han eller hun sitte i bilen, og hurtigladingen vil starte og stoppe automatisk.

Seks måneder

Foreløpig er det snakk om en prøveperiode på seks måneder, og erfaringene skal komme godt med hvis det blir aktuelt å utvide prosjektet i fremtiden. Ifølge britiske myndigheter skal trådløs lading være egne til korte, men effektive ladepauser, og gjøre det mulig å bruke mindre batteripakker uten at sjåføren får rekkeviddeangst.

– Ladeenheten ser ut som en pc, og ligger ti cm under bakken, sier Sture Portvik i Oslo kommune. Foto: Oslo kommune

– Taxisjåfører rundt omkring i landet er foregangsfigurer for den elektriske kjøretøyrevolusjonen. De spiller en stor rolle i å redusere luftforurensing i bysentrum hvor folk lever, handler og jobber, sier statssekretær Grant Shapps i det britiske transportdepartementet i en kommentar.

Ti drosjer fra Nissan og LEVC (de klassiske, svarte britiske taxiene) skal rigges for trådløs lading. Det er lokale myndigheter som skal eie drosjene, og disse skal lånes ut gratis til taxisjåfører.

– Oslo skal slå Nottingham

Som TU tidligere har skrevet, er det ting på gang også i Oslo når det gjelder trådløs lading av drosjer.

– Vi er i rute. Vi er nok klar tidligere enn Nottingham. Det har vært vanskelig å finne bilprodusenter som kan opprettholde garantier og gå inn i et samarbeid. Men ting er på gang, sier Sture Portvik, prosjektleder for Oslo kommunes elbilsatsing.

Portvik sier at Oslo kommune har hatt «et visst samarbeid» med prosjektet i Nottingham. I Oslo skal Fortum og Momentum Dynamics stå for den tekniske løsningen.

Lader med 75 kW

Foreløpig er tanken å bygge induksjonslading ved drosjeholdeplassene på Oslo S, Skøyen og i Nydalen.

– Selve ladeenheten ser ut som en laptop, og ligger ti cm under bakken, forteller Portvik.

– 75 kW er den praktiske grensen, og med seks slike snakker vi ganske høye effekter. Det er vanskelig å se at industristandarden fremover blir særlig høyere enn 150 kW. Nå jobber vi med å plukke ut lokasjoner, sier Portvik, som nevner at august er et realistisk tidspunkt for igangsetting av hovedstadens trådløse taxilading.