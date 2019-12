Oppstartsbedrift med ny migrenebehandling: – Alt som trengs er en ti minutters øvelse på telefonen

STARTUPLAB, OSLO: – Det hele er forankret i forskning fra St. Olavs hospital og NTNU, som har pågått siden 2015. Det var legestudenten Anker Stubberud på forskerlinjen, i samarbeid med overlege Mattias Linde som tok initiativ til forskningen. Deretter begynte Stubberud, sammen med Erling Tronvik og Alexander Olsen, arbeidet med å etablere en bedrift for å ta prosjektet videre.

Slik ser dagens prototype ut, med én sensor i nakken, og en annen på fingeren. Gjennom biofeedback-trening skal migrenepasienter lære seg å fylle de tre indikatorene på smarttelefonen opp. Foto: Nordic Brain Tech

Det sier Cathrine Heuch, utdannet sivilingeniør i kjemi og nå daglig leder ved Nordic Brain Tech. Med seg har hun teknisk sjef Marcus Engebretsen og innovasjonsleder Stefan Borg.

Målet deres har vært å utvikle en ikke-medikamentell behandling som unngår de typiske bivirkningene assosiert med migrenemedisin.

Oppstartsbedriften fikk nylig plass på akseleratorprogrammet til Startuplab på Forskningsparken i Oslo. Startuplab er Norges største inkubator for teknologibedrifter.

Det hele er basert på såkalt biofeedback-trening, der måleinstrumenter – i dette tilfellet sensorer – fanger opp signaler fra kroppen. Her dreier det seg om puls, kroppstemperatur og muskelspenning.

Fra laboratoriet til stua

Treningen består i at man kan lære seg å påvirke disse kroppslige prosessene.

Teknikken har vist seg effektiv mot en rekke tilstander, men er best dokumentert som behandling mot migrene. Metoden er på ingen måte ny: Den oppsto tilbake på 1970-tallet. Men teknologisk utvikling gjør at behandlingen ikke lenger må utføres i laboratorium. Med sensorteknologi og smarttelefoner kan alt flyttes inn i stua.

Løsningen vår er en sesjonsbasert øvelse som gjøres i ti minutter hver dag ved å bruke trådløse sensorer sammen med smarttelefonen

– Tidligere måtte dette gjøres med stasjonært utstyr og en terapeut til stede. Vi utvikler en trådløs hjemmebehandling, forteller Heuch.

Gjennom biofeedback-trening vil man lære å påvirke det autonome nervesystemet – det nervesystemet som kontrollerer de indre organene – og gjennom dette påvirke faktorer som gjør at man blir mer motstandsdyktig mot migrene.

Mer smarttelefon, mindre stress

Hodepine og migrene henger blant annet sammen med stress og dårlig blodgjennomstrømning. Biofeedback-treningen dreier seg derfor om å senke puls, spenning og stressnivå, noe som blant annet medfører at kroppstemperatur og blodgjennomstrømningen øker – og reduserer migrene.

– Løsningen vår er en sesjonsbasert øvelse som gjøres i ti minutter hver dag ved å bruke trådløse sensorer sammen med smarttelefonen.

Men blir man ikke snarere mer stresset av ti minutter ekstra skjermtid hver dag?

– Brukervennlighet er veldig viktig for oss, og vi har stadig dialog med brukere underveis i utviklingen. Man må ha i bakhodet at brukeren ofte vil være en pasient med store plager, som medfører en betydelig livsbelastning. Derfor er et viktig aspekt at hele behandlingen må være både trygg og tillitsvekkende, forklarer Heuch.

Ingen erstatning for medisin

I dag er det omlag én av syv som lider av migrene, ifølge selskapet. Nordic Brain Tech ønsker å bli et behandlingstilbud for samtlige migrenepasienter, og skal også kunne tilbys sammen med tradisjonell migrenemedisin.

Nordic Brain Tech sine kontorlokaler på Startuplab i Oslo. Foto: Eirik Tangeraas Lygre

– Dette er på mange måter et supplement, og et tilbud til de som ikke har et alternativ i dag. Dessuten bruker mange pasienter lang tid på å finne en behandling som funker.

– I tillegg kan forebyggende behandling være kostnadsbesparende ved å redusere medisinbruk og sykefravær.

Den fullstendige løsningen er fremdeles under utvikling og ikke klar for bruk helt ennå. Men allerede på nyåret lanserer selskapet én del av programvaren – en hodepinedagbok der migrenepasienter kan registrere hva som utløser anfall, og hvilke smerter de opplever.

– Nå begynner vi på den siste prototypen. Så gjenstår en rekke kliniske tester og godkjenninger. Mot slutten av 2021 håper vi å kunne lansere hele produktet på markedet, forklarer Heuch.