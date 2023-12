Oppskytningen av militært romfartøy er utsatt i USA

Det er den sjuende ferden for fartøyet, som er på størrelse med en liten buss og mest av alt ligner en romferge i miniformat. Denne gangen skal oppskytningen for første gang skje med SpaceXs Falcon Heavy-rakett, som er svært kraftig. Det kan bety at fartøyet skal opp i en mye høyere bane enn tidligere.

Oppskytningen fra Kennedy Space Center var først planlagt søndag, men ble utsatt på grunn av dårlig vær på Florida-kysten. Nå er det klart at fartøyet heller ikke skytes opp onsdag.

– Vi avblåser morgendagens oppskytning av Falcon Heavy med USSF-52 for å gjennomføre ytterligere systemsjekker, sier SpaceX i en melding på X/Twitter. Noen ny dato er ikke oppgitt.

Hva fartøyet konkret skal gjøre i verdensrommet, er ukjent. Den nye ferden omfatter «eksperimenter med framtidens overvåkingsteknologi i verdensrommet», ifølge en uttalelse fra det amerikanske luftforsvarets Rapid Capabilities Office.

Den forrige ferden for X-37B varte i omkring to år. Fartøyet landet da i november 2022.