– Det er sjokkerende, men ikke overraskende, at vi har nådd denne tolvmånedersrekken. Selv om rekken til slutt vil bli brutt, kommer klimaendringene til å vedvare, og det er ingen tegn på at trenden vil snu, sier Carlo Buontempo, som leder EUs klimaovervåkingstjeneste C3S.

Gjennomsnittstemperaturene på jorden i mai var 0,65 grader høyere enn gjennomsnittstemperaturen for mai måned i årene 1991–2020, ifølge forskernes beregninger. Det er tolvte måned på rad at en tilsvarende temperaturrekord blir satt for sin respektive måned.

– Denne rekken av varmeste måneder vil bli husket som relativt kalde, men hvis vi klarer å stabilisere forekomsten av klimagasser i atmosfæren i nær framtid, kan vi kanskje komme tilbake til disse «kalde» temperaturene innen slutten av århundret, sier Buontempo.

– Enestående

De tolv månedene med rekordhøye globale temperaturer bekreftes samtidig som Verdens meteorologiske organisasjon (WMO) og Storbritannias meteorologiske institutt publiserer sine prognoser for årene som kommer.

I WMO-rapporten, som omhandler årene 2024-2028, kommer det fram at det er sannsynlig at minst ett av de neste fem årene vil være det varmeste noensinne registrert – og slå 2023.

– Vi lever i en enestående tid, men vi har også en enestående mulighet til å overvåke klimaet, og dette kan bidra til å legge et informasjonsgrunnlag for handlingene våre, sier Buontempo.

I tillegg til den gradvise globale oppvarmingen har trolig værfenomenet El Niño bidratt til å løfte temperaturene det siste året. El Niño var imidlertid over i april, ifølge australske eksperter.

En del forskere tror kutt i avkjølende skipsforurensning har gitt temperaturene et ekstra løft ved å «avdekke» underliggende oppvarming. Men det er uklart hvor sterk denne effekten er.

Tangerte norgesrekord

På verdensbasis var snittemperaturen i mai den høyeste som noen gang er registrert for denne måneden, ifølge C3S. EU-forskerne skal presentere mer detaljerte funn torsdag.

I elleve måneder på rad har den globale temperaturen ligget minst 1,5 grader høyere enn i førindustriell tid. Skulle denne situasjonen vedvare over flere år, vil det såkalte 1,5-gradersmålet være slått.

I Norge ble mai-varmerekorden fra 2018 tangert forrige måned.

– Mai i 2018 satte ekstreme rekorder. Bare seks år etter ser vi lignende temperaturer, sa klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt i helgen.

– Det blir varmere i verden, og Norge er ikke et unntak. Med varmen kommer også styrtregnet, og det kommer vi til å få mer av i fremtiden.

Blant de norske værstasjonene som satte ny mai-rekord, var det flere som har målt temperaturer i over hundre år.