Naf: Slik betaler du minst for elbillading

Strømprisene er ventet til å nå nye høyder i Sørvest-Norge torsdag. Det kan gi dyr lading for elbileiere.

– Nå er det veldig lurt å tenke på når bilen din står til lading, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i Naf.

Og her kan automatikk være til hjelp, råder han.

Smartest å lade om natten

– Mange kan bruke såkalt smartlading av elbilen. Det gjør du enten ved å styre ladingen med tidsstyring i bilen, eller med en app tilknyttet bilen eller strømselskapet. Bruk dette, sier han.

Har man ikke «smartlading», er Sødals råd å plugge i bilen rundt klokken 10 om kvelden. Da får man også utnyttet timene med lavest strømpriser, som ofte er på natta, da færrest bruker strøm, sier Sødal.

Uansett lønner det seg å la dieselbilen stå, ifølge Naf.

– Elbil er billigere i drift uansett

For månedlig pris på billading med spotpris på 6 kroner per kWh koster det 401 kroner med strømstøtte og 1527 kroner uten strømstøtte, ifølge Naf.

Til sammenligning blir månedsprisen på tankingen av en dieselbil 1300 kroner med en dieselpris på 20 kroner per liter, ifølge Nafs tall.

– Tallene viser at elbilen er billigere i drift uansett, men at når prisen er oppe i 6 kroner for kilowattimen, så redder strømstøtten elbilen sammenlignet med dieselbilen, sier Sødal.

Naf regnet med at elbilen og dieselbilen kjørte 1000 kilometer per måned, med forbruk på henholdsvis 0,19 kWh per kilometer og 0,65 liter per mil.