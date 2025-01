– Nå er vi i praksis i mål med et nybilsalg som er nullutslipp. Med en skyhøy elbilandel i nybilsalget fortsetter utskiftningen av bilparken, og utslippene går ned, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i Naf.

Naf ber samtidig om at elbilfordelene opprettholdes sånn at elbilandelen ikke synker. Blant annet er det fritak for moms for elbiler under 500.000 kroner.

De advarer også mot å innføre forbud mot bensin- og dieselbiler for å nå de siste prosentene.

– At noen få kjøper bensin- og dieselbiler, har lite å si for klimamålene, sier Sødal.