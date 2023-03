Oppgraderer tunneler på E18 i Oslo

Tunnelene under Bygdøylokket og Sjølystlokket i Oslo skal rehabiliteres. HAB Construction trakk det lengste strået og fikk kontrakten, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Kontrakten har en verdi på 140 millioner kroner og omfatter oppgradering og rehabilitering av infrastruktur og teknisk anlegg i tunnelene på E18.

– Nå er det samhandlingsmøte som er neste punkt på planen. Det skjer i slutten av mars. Vi skal snakke om og diskutere de punktene i kontrakten vi ser kan by på utfordringer, og vi skal bli bedre kjent, sier prosjektleder Elin Hermanstad Havik i Statens vegvesen.

Det er til dels gamle anlegg som skal oppgraderes. Begge har løp i hver kjøreretning og en årsdøgntrafikk på rundt 75.000 biler.

Bygget i 1959

167 meter lange Bygdøylokket ble bygget i 1959 og deretter bygget om i 2001. Anlegget består av en traukonstruksjon som krysses av to bruer, og det er et betonglokk over E18.

Sjølyslokket er nyere, det ble åpnet i 2003. Hoffselva krysser i rør under denne konstruksjonen. Røret skal være i dårlig forfatning. Det skal igjen ha gitt setningsskader i kjørebanen her. I tillegg er røret en flaskehals mot Bestumkilen, og det tilfredsstiller ikke nye krav for 200-årsflom, skriver vegvesenet i pressemeldingen.

Dermed må E18 graves opp, og må røret erstattes med en større beongkulvert. Dette skal skje gradvis fra juni til slutten av august. Ved Bygdøylokket skal veibanen senkes for å gi større frihøyde. Samtidig skal skader i betongen her utbedres. Arbeidet skal gå døgnet rundt begge steder.