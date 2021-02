Oppdatering gir Polestar og Volvo lengre rekkevidde

Polestar og Volvo melder om nye programvareoppdateringer til Polestar 2 og Volvo XC40 P8 Recharge.

De nye oppdateringene kommer etter at bilene for en liten stund side ble klargjort for å motta oppdateringer over internett. Felles for de to modellene er at det gjøres justeringer som blant annet skal gi bedre rekkevidde.

Polestar 2 og Volvo XC40 vil etter oppdatering få høyere maksimal ladeeffekt, som øker fra 150 til 155 kilowatt.

Spesifikt for Polestar 2 innebærer oppdateringen at en funksjon som renser bremseskivene under kjøring blitt fjernet, forteller Joakim Lien, markedssjef i Polestar, til TU.

Biler med slik funksjonalitet aktiverer bremsene nær umerkelig slik at rust og rusk fjernes, og sørger for at bremseskivene holdes tørre. Men det bidrar også til økt friksjon, og dermed høyere forbruk under kjøring.

Gjør mer batteri tilgjengelig

I tillegg har Polestar også endret på bufferen i batteriet. Dette er energireserver brukeren ikke har tilgang til, og skal sørge for at batteriet ikke lades for mye ned eller for mye opp. I all hovedsak er det en sikkerhetsfunksjon som sørger for at man ikke skader batteriet.

Polestar har justert nedre del av bufferen, slik at man kan løse lenger før batteriindikatoren viser null prosent, ifølge Lien.

Polestar 2 får mer tilgjengelig batterikapasitet. Foto: Eirik Helland Urke

– Forbruk og rekkevidde er som alltid avhengig av kjøremønster og andre ytre faktorer, men denne oppdateringen gir våre kunder en bedre forutsetning under en langtur, sier Lien.

Vi har i skrivende stund ikke klart å bringe på det rene om de samme endringene er gjort på Volvo XC40, men i og med at også Volvo i sin pressemelding skriver at bilene får forbedring av forbruk under kjøring, er det rimelig å anta at det samme rulles ut på denne modellen. Dette fordi XC40 og Polestar 2 i realiteten er teknisk nær identiske.

Polestar sier for øvrig ikke noe om hvor mye lavere forbruket blir, eller hvor lang rekkevidde man kan forvente etter oppdateringen, men ifølge Slashgear sier en representant for Polestar at det er snakk om noen få kilometer.

Snakker med andre biler

Volvo XC40 P8 Recharge Foto: Marius Valle

Polestar 2 får nå sikkerhetsfunksjonen «Connected safety», som finnes på Volvos biler. Dette er en skytjeneste som samler inn data fra biler, som brukes til å advare andre bilister om potensielle farer på veien. For eksempel vil aktivering av antispinn i en Volvo eller Polestar flagge dette stedet som potensielt glatt, slik at bilene som nærmer seg det samme området vil presentere en advarsel til føreren. Registrerte kollisjoner vil også varsles.

I tillegg gjøres det andre oppdateringer, blant annet på Bluetooth-tilkobling, forvarming av bilen, og 360 graders kamera. Dette på begge bilmodeller.

Begge biler for også oppdatert versjon av operativsystemet Android Automotive OS, som er grunnlaget for infotainmentsystemet i bilene. Utover dette rulles også bugfikser ut.

Oppdateringene vil rulles ut de kommende ukene.

Forenkler bilholdet

Reduksjon av batteribuffer kan være et aktuelt tiltak når bilprodusentens datainnsamling viser at batteriet har mer å gå på. En lignende justering ble gjort da Renault lanserte 2015-utgaven av modellen Zoe, som har samme batteri som utgaven før, men med noe redusert batteribuffer. Det ga disse bilene lengre rekkevidde.

Oppdatering av programvare over internett er i seg selv ikke nytt. Det har blant annet vært en funksjon på Teslas biler i mange år, men ser nå ut til å bli vanligere på nye elbiler. Det forenkler bilholdet for kundene, siden de slipper å levere bilen på et verksted for å få mindre programvareoppdateringer.

Dette gjøres typisk i forbindelse med service, som i beste fall betyr oppdatering av programvare en gang i året i de fleste tilfeller.