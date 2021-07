Opec-krangel presser oljeprisen oppover

Nordsjøolje ble tidlig i ettermiddag omsatt for 77,84 dollar fatet. Det er over én dollar mer enn dagen før og den høyeste prisen siden november 2018.

Også amerikansk lettolje nådde nye høyder. Med en pris på 76,98 dollar fatet er den dyrere enn den har vært på nesten sju år.

De forente arabiske emirater klarer ikke å bli enige med de andre oljeproduserende landene i Opec om hvordan produksjonen skal økes. Dermed ble det heller ikke noe av gårsdagens planlagte møte i Opec+, som inkluderer flere oljenasjoner utenfor organisasjonen.

Med økende etterspørsel og manglende Opec-enighet om å øke produksjonen antar flere analytikere at prisene vil stige på kort sikt. På lengre sikt kan samarbeidet rakne, noe som kan føre til at flere produserer mer, slik at prisene faller igjen, uten at Opec koordinerer produksjonen.