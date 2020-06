Ønske om å utvikle, ikke å angripe 2025-målene

Vi ønsker å knytte noen kommentarer til Elbilforeningens innlegg på TU.no 26. mai 2020.

Vi er helt på linje med Elbilforeningen om at livsløpsanalyser (som alle andre analyser) avhenger av forutsetningene som legges til grunn. Nettopp derfor er det viktig å inkludere mange kilder.

Inger-Lise Melby Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge. Bilde: Marius Valle, arkiv

Litteraturstudien Stakeholder har utarbeidet for oss mener vi tar hensyn til dette, ettersom den er en bred sammenstilling av mange tilgjengelige livsløpsanalyser for biler, busser og lastebiler. En konklusjon fra rapporten er altså at et kjøretøy med forbrenningsmotor kan være like klimavennlig som et elkjøretøy.

Vi har respekt for den jobben Elbilforeningen gjør for sine medlemmer. I motsetning til Elbilforeningen, som jobber for å fremme kun én teknologi, skal vår bransje levere både el, flytende fornybart drivstoff og flere andre teknologier.

– Vi må være teknologinøytrale

Selvfølgelig anerkjenner vi elbilen, den er utvilsomt en viktig løsning.

Våre energistasjoner skal levere den bærekraftige drivkraften våre kunder trenger, uansett hva teknologien heter. Vi må være mer teknologinøytrale – og nettopp derfor mener vi det er utslippsreduksjonene som bør være avgjørende, og ikke hva teknologien heter.

Vi har en «ja takk, begge deler»-holdning i klimapolitikken. Selvfølgelig anerkjenner vi elbilen, den er utvilsomt en viktig løsning. Det vi ønsker å oppnå ved å reise debatten om livsløpsanalyser, er hvordan flere teknologier kan få bidra i klimakampen. En naturlig oppfølging vil da kunne være å utvikle gjeldende definisjon av «nullutslipp» til å inkludere flere teknologier som også reduserer klimagassutslippene.

En slik utvikling vil gjøre det mulig å nå 2025-målene med et bredere utvalg av utslippsreduserende teknologi, enn det som ligger til grunn i dag. For oss er ikke dette å gå baklengs inn i fremtiden, det er å ta alle tilgjengelige teknologier i bruk for å nå klimamålene.