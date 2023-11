Omstridt skadefond kan føre til konflikt på FNs klimatoppmøte

USA og flere utviklingsland har uttrykt skuffelse over avtaleutkastet om skadefondet som ble forhandlet fram i Abu Dhabi lørdag. Utkastet er det samme som vil bli presentert for verdenslederne under klimakonferansen COP28 i Dubai, som går av stabelen i slutten av november.

Det amerikanske utenriksdepartementet sier i en uttalelse at det er leit at enigheten om at donasjoner til fondet skal være frivillige, ikke gjenspeiles i den endelige avtalen, selv om de er glade for at en avtale er oppnådd.

Kritisk med enighet

Avtalen fastsetter grunnleggende mål for fondet, inkludert for dets planlagte lansering i 2024. Den spesifiserer også hvordan fondet skal administreres og hvem som skal ha tilsynet, inkludert et krav om at utviklingsland skal ha plass i styret. Utkastet slår også fast at Verdensbanken skal lede fondet de neste fire årene.

Barbados spesialutsending for klimafinansiering, Avinash Persaud, sier det var kritisk viktig å få avtalen på plass, selv om den er omstridt.

– Det var et tilfelle der suksessen kan måles på lik linje med ubehaget, sier Persaud, som forhandlet på vegne av Latin-Amerika og Karibia i møtene.

Han sier mangelen på en avtale ville ha kastet en skygge over hele FNs klimatoppmøte.

Flere hull i avtalen

Mohamed Nar, hovedforhandler fra Egypt, fjorårets vert for klimatoppmøtet, sier avtalen mangler informasjon om omfanget og kildene til finansieringen, og en erkjennelse av kostnadene som påløper utviklingsland.

Kravet om å etablere et skadefond for å hjelpe fattige land som rammes hardt av klimaendringene har vært et fokus i FNs klimaforhandlinger helt siden de startet for 30 år siden, og ideen ble endelig realisert på fjorårets møte i Egypt.

Siden den gang har en mindre forhandlingsgruppe som representerer både rike land og utviklingsland møttes flere ganger for å sluttføre detaljene om fondet. Deres siste møte i byen Aswan i Egypt i november endte fastlåst.

Selv om en avtale er bedre enn ingenting, mener klimapolitiske analytikere at det fortsatt er mange hull som må fylles hvis fondet skal være effektivt i å hjelpe fattige og sårbare land med klimakatastrofer.