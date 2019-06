Omstridt brønn i Barentshavet er tørr

Den andre brønnen i Korpfjell-prospektet, Korpfjell Deep, er tørr, melder Oljedirektoratet. I den første ble det gjort et lite gassfunn, som ikke blir regnet som kommersielt.

Dette er de første brønnene som er boret i dette området i Barentshavet, helt nord og øst i det området som til nå er åpnet for petroleumsvirksomhet.

Korpfjell-brønnen var den nordligste brønnen som noengang er boret på norsk sokkel, Korpfjell Deep ligger kun åtte kilometer sørvest.

Det var på forhånd store forventninger knyttet til dette prospektet, og før den første brønnen ble boret uttalte Equinor at de mente det hadde stort potensial – men at det også var stor risiko for at de ikke fant noe som helst.

Ingen betydelige funn

I april i år aksjonerte Greenpeace mot riggen som boret Korpfjell-brønnen. Foto: Jonne Sippola/ Greenpeace

Med resultatet fra Korpfjell Deep, har dermed alle de fire brønnene som har vært boret i det omstridte området i Barentshavet sørøst vært tørre eller ukommersielle.

Gjøkåsen Deep, den andre brønnen i Gjøkåsen-prospektet, ble boret ferdig i april, og var tørr, i likhet med den første brønnen i lisensen.

Dette er også lisenser som ble delt ut i 23. konsesjonsrunde, og som striden står om i det såkalte klimasøskmålet, hvor Greenpeace har saksøkt norske myndigheter, sammen med Natur og ungdom.

Greenpeace og Natur og Ungdom klaget også inn brønnen til norske myndigheter, med begrunnelsen at den ligger i den biologisk viktige iskantsonen og midt i et sjøfugltrekk. Klagen ble ikke tatt til følge.

Greenpeace aksjonerte også mot riggen som boret brønnen, West Hercules, og bordet den, da den lå til kai like utenfor Hammerfest i Finnmark i april i år.