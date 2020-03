Omfattende slurv med varmepumper kan gi store klimagassutslipp

I fjor høst gjennomførte Miljødirektoratet et tilsyn hos 28 virksomheter, 19 av dem selger varmepumper, de øvrige selger gassen som brukes i varmepumper. I en pressemelding skriver Miljødirektoratet at mer enn halvparten av bedriftene som selger varmepumper ikke kontrollerer at installasjonen er gjort lovlig, slik de er pålagt. Av de 11 bedriftene som selger til privatpersoner var det kun Varmefag i Moss som ikke hadde avvik fra reglene.

Ståle Rønnild er daglig leder i mossebedriften. Han sier til TU.no at usertifiserte montører var en større utfordring tidligere.

– Det har vært en bedring, og det er i utgangspunktet ingen store kostnader knyttet til kurset som skal til. Men for en liten énmannsbedrift kan likevel den utgiften bli for høy, sier Rønnild.

Han sier at det har vært eksempler der de som selger varmepumpene presser frittstående leverandører for hardt.

– Vi har hørt om tilfeller helt ned i 2000 kroner for en montering. Hvis du er i en situasjon der du så vidt får hjulene til å gå rundt, så har du ikke penger til å ta kurset.

Mer enn halvparten av de 19 som selger varmepumper hadde manglende kontroll med om installasjonen ble gjort lovlig. Flere av bedriftene solgte til andre firmaer, og ikke til privatpersoner. Miljødirektoratet skriver at både Maxbo og Elkjøp har endret sine rutiner etter tilsynet.

Tidligere i februar stanset Power alt salg av varmepumper på nett etter at TU.no avslørte at bedriften ikke stilte krav om godkjent installatør ved salg av varmepumpe, slik reglene krever.

Omfattende gass-svikt

Bedrifter som selger HFK-gass til de som vedlikeholder og reparer varmepumper må også forsikre seg om at kjøper er sertifisert. Mer enn fire av ti selgere kontrollerte ikke om kjøper var sertifisert, en god del av bedriftene førte heller ikke register over hvem de solgte til.

HFK-gass har en svært kraftig klimaeffekt. I en ordinær varmepumpe for bolig er det ikke mer enn én kilo gass. Men denne gassen har samme klimaeffekt som to tonn CO₂.

Det mest brukte varme- og kjølemediet i luft til luft-varmepumper brukt i boliger og næringsbygg er R410A. Den består av like mengder difluormetan, CH 2 F 2 , og pentafluoretan CHF 2 CF 3 . Disse to gassene har et globalt oppvarmingspotensial, GWP (global warming potential) på henholdsvis 675 og 3500. Samlet ligger GWP for gassen i varmepumpen på 2088, som betyr at den har en klimapåvirkning som er 2088 ganger sterkere enn karbondioksid. I moderne varmepumper overtar ren difluormetan mer og mer, gjerne kalt R32.

Én varmepumpe tilsvarer to biler

Teknisk Ukeblad har, basert på tall fra SSB, funnet at en tradisjonell luft-til-luft varmepumpe i en bolig inneholder klimagasser som tilsvarer utslippene fra to biler i ett år, én med dieselmotor og én med bensinmotor. Utregningen forutsetter at begge bilene har gjennomsnittlig kjørelengde på drøyt 14.000 km for dieselbilen og 9000 km for bensinbilen. Det gir 1.2 og 0,8 tonn CO₂-utslipp.

Det står heller ikke bra til hos installatørene. Fire av ti installatører mangler nødvendig sertifisering for å gjøre jobben, slik regelverket krever.

Resultatene var så dårlige at Miljødirektoratet varsler ytterligere kontroller. De neste tilsynene vil også omfatte salg av HFK-gass til bilverksteder, da gassen brukes i luftkondisjoneringsanleggene i biler. Direktoratet skriver også at de ønsker å følge opp tips om ulovlig salg og manglende sertifisering.