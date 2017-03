Ombyggingen av riggen ved det norske verftet skulle kostet 1 milliard. Prislappen ble 2,4 milliarder

Det ombygde floatellet Safe Scandinavia ligger i dag på Statoils Oseberg-felt.

Ombyggingen av riggen fra 1984 var en lukrativ kontrakt for Westcons verft i Ølensvåg. Men prosjektet gikk på en solid kostnadssmell.

Den estimerte verdien av kontrakten til Westcon var omtrent 1 milliard kroner. Da riggen var ferdig, hadde ombyggingen totalt kostet 2,4 milliarder kroner.

Eieren og det norske verftet har i over ett år kranglet om sluttregningen. Så langt har eieren betalt 2,1 milliarder til det norske verftet - som krevde ytterligere 306 millioner for ombyggingen. I disse dager forsøker de å bli enige i en rettsmekling.

– Dialog

Blir de ikke enige, så er det planlagt en rettsmaraton over åtte uker, med start 21. august i Stavanger tingrett.

– Vi kan bekrefte at den estimerte verdien av kontrakten som ble tildelt Westcon var kr 1076 millioner og at den endelige kosten ble kr 2428 millioner. Så langt har Prosafe betalt Westcon kr 2122 millioner. Det er dialog mellom partene, skriver kommunikasjonsansvarlig Karine Cosemans i Prosafe i en epost.

Ut over dette ønsker ikke selskapet å kommentere saken ytterligere nå. De besvarer ikke Teknisk Ukeblads spørsmål om årsakene til kostnadsoverskridelsen. Selskapets advokater vil heller ikke besvare spørsmål.

Ti brudd på regelverket

Ombyggingen av boligriggen er en av Westcons største kontrakter. Riggen kom til verftet i Ølensvåg 21. mars 2015.

Der skulle den bygges om til et støttefartøy for boreoperasjoner, et såkalt Tender Support Vessel (TSV). Deler av boligmodulen ble revet og erstattet med moduler og utstyr for å drive produksjon, lagring og behandling av borevæske, samt mottak av borekaks.

– Dette er et spennende oppdrag der vi får vist frem bredden i vår kompetanse på riggsiden, uttalte Riggsjef i Westcon, Malvin Eide, i en pressemelding da verftet hadde fått kontrakten.

Våren 2015 meldte Prosafe om forsinkelser i prosjektet og økte kostnader. Selskapet fortalte blant annet om endringer i spesifikasjoner.

Samme høst fant Petroleumstilsynet ti brudd på regelverket, da de hadde tilsyn på riggen under ombyggingen. Prosafe ønsker nå ikke å svare på om dette førte til økte kostnader.

– Dårlig planlegging eller dårlig utførelse

En runde hos et knippe analytikere viser at ombygging og oppgradering ofte går på en kostnadssmell.

– Det er ganske vanlig at ombygginger blir dyrere enn estimert, men når det er sagt så er 130 prosent mye. Dette er en stor overskridelse. Enten så skyldes det dårlig planlegging eller så er det dårlig utførelse, sier rigganalytiker Lars Eirik Nicolaisen hos Rystad Energy.

– Det er relativt vanlig at man ser høyere kostnader enn ventet, særlig på gammel tonnasje. Det drar på seg når man må gjøre større skrogarbeider, og omfanget av dette vet man ikke før man har riggen i tørrdokk, skriver oljeservice-analytiker Tord Aasen Augestad i Artic Securities.

«Betydelige kostnads-overskridelser»

I forbindelse med en rekapitalisering av Prosafe, ble detaljer i tvisten presentert i fjor. Westcon hadde da fått omtrent 2 milliarder for ombyggingen og de krevde ytterligere 306 millioner kroner fra riggeieren.

Eieren omtalte det som «betydelige kostnadsoverskridelser», sammenliknet med estimatet fra Westcon.

Prosafe varslet da at de ville motgå kravet og at de ville kreve tilbake omtrent 270 millioner kroner fra verftet.

13. mars 2016 seilte riggen fra Westcon-verftet.

Prosafe svarer nå ikke på Teknisk Ukeblads spørsmål om motkravet.

Taust verft

Teknisk Ukeblad har stilt en rekke spørsmål til verftet - blant annet om hvorfor ombyggingen ble så mye dyrere.

– Vi kan bekrefte at Westcon er part i saken du viser til. I og med at saken er berammet for en domstol, ønsker vi ikke å kommentere detaljer knyttet til denne på nåværende tidspunkt, skriver markedskoordinator Jorunn Matre Stople i en epost.

Verftet ber Teknisk Ukeblad rette spørsmål om oppdraget på Safe Scandinavia til Prosafe.