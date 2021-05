Om noen år skal batterigiganten telle 1900 ansatte. Denne kompetansen ansetter de nå

Trusselen om EU-toll på eksport av norske elbilbatterier ser ikke ut til å bremse de store planene om produksjon av mer miljøvennlige batterier i Norge til den voksende elbilindustrien. Nylig ble det klart at Elkem etablerer Vianode på Herøya, et nytt selskap for produksjon av avanserte materialer til battericelleproduksjon.