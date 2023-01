Energi vil være et overordnet tema i årene som kommer, hevder Jon Helsingeng i Eaton i et debattinnlegg i TU 4. om energitrender i byggebransjen. Det tror jeg han har helt rett i. Så er det også slik at vi har en tendens til å overvurdere hvor raskt teknologiske skifter skjer – og undervurdere den enorme effekten når de faktisk skjer.

Gjennom ulike TEK-krav har Norge vært langt fremme når det gjelder byggteknikk og isolasjon. Så har vi vært litt mer nølende når det gjelder støtte til varmepumper, energibrønner og rentbrennende vedovner, mens Enova er mer på ballen når det gjelder rehabiliteringstiltak og støtteordninger når det gjelder solenergi (på boligsiden).

Frem til nå har det vært mye gulrot og lite pisk. Med stadig høyere og mer uforutsigbare strømpriser er det stadig nye incentiver på kundens side for å gjennomføre disse tiltakene, rett og slett fordi det lønner seg. Det er imidlertid sannsynlig at det kommer til å bli flere krav fremover knyttet til nybygg og energi, slik som forskriften i plan- og bygningsloven (PBL) vedrørende krav til ladeinfrastruktur for nye parkeringsplasser.

Strøm fra bil til bolig

Et tema som er lite diskutert, men som Helsingeng kommer såvidt innom, er utbredelsen av elbiler som kan knyttes til husets strømnett. Da tenker jeg ikke på at de kan motta strøm via ladeboksen, men at det kan både motta og levere strøm til huset, såkalt vehicle to grid eller vehicle to load.

De fleste av oss som lader hjemme, opplever at bilen står tilkoblet nettet mens den er fulladet både ofte og lenge, og biler som Kia EV6, en rekke av MGs modeller og Huyndai Ionic 5 kan allerede levere strøm fra bilens batteri. Foreløpig er det relativt beskjedne effekter bilen kan levere og få hjemmeladere som kan ta strømmen i retur til huset, men dette kan endre seg etterhvert som det kommer til nye aktører. Sony sto for eksempel neppe på konkurrent-oversikten til BMW for et par år siden, men de lanserer nå sin første bil. Hvem kommer med den første lille, rimelige V2G-laderen for husholdninger?.

Etterspørselen vil endre seg fordi kundene ønsker seg nye tjenester. Når det nå er innført effekt-tariffer, kunne elbilen vært perfekt for å utjevne de høyeste toppene i forbruket i en bolig (peak shaving), ut over bare å kutte egen lading når forbruket er på sitt høyeste. Med store svingninger i strømprisen kunne også bilen gitt deg billigere strøm ved å lade på lavpristidspunkt og lade ut når prisen er på topp. Prisene vet vi jo et døgn i forveien.

Solkraftlagring i bilbatteriet

En annen driver for vehicle to grid er solcelleanlegg og soltak. Det er ikke usannsynlig at vi får en regulering i PBL som påbyr solceller på alle nye bygg, kanskje allerede fra 2029. Vår erfaring med hele soltak er at boligeiere opplever et overskudd av strøm store deler av våren, sommeren og høsten. I dag selges denne ut på nettet, så kjøper man strømmen tilbake et par timer senere når solen har gått ned, men da med nettleie og avgifter. Har man 80 kWh i batteriet til bilen, og kan «frigjøre» for eksempel 25 prosent av dette fordi man ikke planlegger å kjøre 300 kilometer neste dag, vil de fleste klare seg godt kun med egenprodusert strøm gjennom hele natten.

Tanken om en rekke lokale mikrogrid tilknyttet strømnettet har aldri vært nærmere. Kraftverk på taket er kommet for å bli, så fremtiden kommer, imens får vi bare vente i spenning.