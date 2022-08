Arendal: Siv. ing. i kybernetikk Elisabeth Haugsbø, som også er visepresident i Tekna, har jobbet seks år som etisk hacker i DNB. Nå er hun «head of data» hvor hun tenker like mye på sikkerhet som noen gang. Det burde flere gjøre, mener hun. For forsøkt hacket blir vi. Det er bare et tidsspørsmål og noen gang lykkes de datakriminelle. Antallet angrep vil tredoble seg over noen år og verktøyene de bruker blir stadig bedre.

Derfor må vi som individer ta ansvar for oss selv og virksomheten vi jobber i. Eksemplene er mange og senest for et par dager siden ble det tyske energiselskapet ISDA rammet kraftig. De har fått kryptert serverne sine og dokumenter er lagt ut på nettet.

Folk må tenke over hva de skal gjøre om, eller kanskje riktigere når, de blir rammet av et angrep. Selskaper må tenke igjennom hvordan de skal sikre det som er forretningskritisk om det verste skjer. Det å ha håp som virkemiddel holder ikke. Og ikke minst; hvordan forklare kundene hva de er blitt utsatt for om de blir hacket. Det er ingen lystelig samtale.

Store selskaper kan holde seg med egne eksperter, selv om det er mange eksempler på at selv de går skoa av seg. Små selskaper bør sette ut sikkerhetsarbeidet og dataene deres er sikrere i skyen enn på egne servere. Men det er ingen «quick fix», mener sikkerhetseksperten. Sikkerhet er ikke et mål man kommer til, men en kontinuerlig reise som må gås sammen med den andre selskapsdriften.

Teknisk sett: Moberg & Valmot

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

Normalt publiseres Teknisk sett hver torsdag ettermiddag.