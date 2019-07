Oljeselskap lokker dyktige folk fra leverandørene med høyere lønn: – Det er ikke bra

Den store oljenedturen tvang både leverandørindustri og oljeselskap til å kvitte seg med ansatte, og å bli svært nøye på kostnadene.

I årene før var det knallhard konkurranse om å få de beste hodene, og det var nesten umulig å få nok ingeniører og fagarbeidere til all aktiviteten på sokkelen.

Så ble det brått slutt, med femsifrede antall nedbemanninger i oljeindustrien.

– Bra trykk

Nå derimot, begynner det å se riktig så lyst ut.

– Generelt er det bra trykk i oljebransjen nå og mange leverandørbedrifter ansetter nye medarbeidere, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef for olje og gass i Norsk Industri.

Han sier at det i de fleste deler av landet er bra med søkere på stillingene, og de fleste melder tilbake om at det er rimelig greit å få ansatt gode og kvalifiserte medarbeidere.

Dessuten er det ifølge Rugtvedt en «hyggelig generell økning i søknadsmassen til fagskolene og spesielt til TIP-fagene (Teknikk og industriell produksjon, red.anm.).

Antall søkere til petroleumsfag ved Universitetet i Stavanger (UiS) har i år også økt for første gang på seks år.

Kannibalisering registrert

Men det er også noen kjedelige tegn, som kan gi grunn til en viss bekymring.

– I Rogaland ser vi at ingeniører med 10 års erfaring eller mer er ettertraktede, og en viss kannibalisering kan registreres, sier bransjesjefen.

– Vi ser også at noen av de mindre og mellomstore oljeselskapene har plukket dyktige folk fra leverandørindustrien, basert på tilbud om et høyere lønnsnivå. Dette er ikke bra, sier Rugtvedt videre.

Runar Rugtvedt, bransjesjef for olje og gass i Norsk Industri. Foto: Tormod Haugstad

Han forteller at Norsk Industri har vært ute med advarsler om en ny lønnskarusell i oljebransjen.

– Den moderate oppgangsperioden vi er inne i nå, flater ut, og det blir tilsynelatende mer krevende tider om 2–3 år. Det er svært viktig å ha sterkt fokus på kostnadene generelt.

– Like viktig i oppgangstider

Direktør for arbeidsliv i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass, Jan Hodneland, sier at de ikke har fått med seg en lønnsgalopp,

– Vi har ikke registrert en lønnsgalopp. Men at det kan være enkelttilfeller der man har fått betydelig lønnshopp, ser jeg ikke bort fra. Mange ingeniører har hatt en svak lønnsutvikling under «krisen» og vi ser nok en høyere lønnsvekst enn de siste par årene.

Hodneland understreker at Norsk olje og gass er opptatt av at bedriftene er nøkterne slik at man unngår en uheldig lønnsspiral.

– Når det går godt er det like viktig å ha kontroll på kostnadene som i dårligere tider. Vi har generelt sett fått et lavere kostnadsnivå i næringen gjennom oljenedturen. Dette er det viktig å holde på.

– Økende rekruttering

Hodneland sier for øvrig at det er økende rekruttering i bransjen, og større konkurranse om personell med erfaring.

– Da finner man gjerne den kompetansens hos ulike leverandørbedrifter. Det sier seg selv at det fort kan bli press på lønningene, særlig i de fagområdene det er størst mangel på arbeidskraft.

Han mener dog at dette ikke er noen ny situasjon.

– Det er egentlig flott at det igjen er økt aktivitet og at det blir flere jobber i næringen. Det er godt for oljeselskapene og leverandørene, sier han.