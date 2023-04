Oljeprisen stiger etter Opec-sjokk i Asia

Den amerikanske lettoljen (WTI) steg med 5,74 prosent til 80,01 dollar fatet tidlig mandag morgen norsk tid. Ett fat med nordsjøolje steg med 5,67 prosent til 84,42 dollar.

Bakteppet er at de tre golflandene Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Kuwait kunngjorde at de til sammen skal redusere oljeproduksjonen med 772.000 fat per dag, som et aktsomhetstiltak med mål om å stabilisere markedet.

Deretter fulgte flere land etter og kunngjorde kutt i egen produksjon, deriblant Russland, som har sagt at de vil videreføre kutt på 500.000 fat daglig ut 2023.

Samlet er kuttene er på over 1 million fat per dag fra mai og ut året. Detter er de største reduksjonene i oljeproduksjonen siden Opec+ kuttet 2 millioner fat per dag i oktober i fjor.

Beslutningen kan føre til ytterligere prisvekst flere steder og tvinge sentralbankene til å sette opp renten enda mer, ifølge analytiker Matt Simpson i City Index.