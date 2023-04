Giganter varsler kutt i oljeproduksjonen

De tre golflandene beskriver de varslede kuttene som et aktsomhetstiltak med mål om å stabilisere markedet, i uttalelser viderebrakt av statlige medier søndag.

Saudi-Arabia vil alene kutte sin oljeproduksjon med 500.000 fat daglig fra mai og ut 2023.

Energidepartementet i Saudi-Arabia sa søndag at kuttene vil bli gjort samarbeid med flere andre land, i og utenfor Opec. De har imidlertid ikke sagt hvilke land det er snakk om. Produksjonskuttene kommer i tillegg til kuttene som Saudi-Arabia og en rekke andre land kunngjorde i oktober i fjor.

Russland har også kunngjort at de vil videreføre kuttene i oljeproduksjonen som allerede er gjort ut 2023.

Kuttet i Russlands oljeproduksjon på 500.000 fat per dag forlenges til utgangen av 2023, opplyser visestatsminister Aleksandr Novak. 500.000 fat er omtrent 5 prosent av Russlands samlede daglige oljeproduksjon.

I oktober ble de 13 Opec-landene og deres ti samarbeidsland, inkludert Russland, enige om å redusere oljeproduksjonen med to millioner fat per dag. Kuttet kom som følge av krigen i Ukraina og de usikre utsiktene for verdensøkonomien.