Oljefondets første investering i infrastruktur for fornybar energi: Satser milliarder på havvind

Dette er fondets første investering i infrastruktur for fornybar energi, opplyser Norges Bank Investment Management , som forvalter fondet.

Havvindparken Borssele 1 & 2 ble ferdig i fjerde kvartal i fjor. Kjøpsavtalen med operatør Ørsted ble signert 7. april, og kjøpet skal være sluttført i andre eller tredje kvartal i år.

– Vi er glad for å ha gjennomført vår første investering i unotert infrastruktur for fornybar energi og ser fram til å samarbeide med Ørsted, som er markedsledende innen havvind. Dette er et godt prosjekt, og investeringen er i tråd med vår strategi om å bygge en portefølje av vind- og solkraftanlegg av høy kvalitet, sier Mie Holstad, som er NBIUMs direktør for eiendom- og infrastrukturinvesteringer.

Borssele 1 & 2 har en kapasitet på rundt 752 megawatt (MW) og produserer energi tilsvarende det årlige elektrisitetsforbruket til rundt én million nederlandske husstander.

Saken oppdateres.