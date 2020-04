Oljedirektoratet om den nye iskanten: Ting blir som før

– Det som er lagt fram i dag innebærer at ting er som før, sier direktør for leting i Oljedirektoratet, Torgeir Stordal.

I dag la regjeringen fram sitt forslag til ny forvaltningsplan for Barentshavet, der de også foreslår en ny grense for iskantsonen. Regjeringen ønsker å legge grensen til der det er 15 prosent sannsynlighet for isutbredelse i april. Ingen tildelte oljelisenser vil bli berørt.

– Har dette noen praktisk betydning?

– Nei, det blir som før. Det som er lagt fram i dag, vil i svært liten grad berøre den åpne delen av Barentshavet. Bortsett fra et utvidet belte med begrensning av leteboring i hekketiden for sjøfugl, sier Stordal.

Nytt i planen var at området med letetidsbegrensninger rundt Bjørnøya og langs kysten av Troms og Finnmark ble utvidet fra 65 til 100 kilometer.

Ville beholde dagens grense

Oljedirektoratet deltar i Faglig Forum, som har gitt råd til regjeringen i denne saken. I vinter ble det kjent at det var intern uenighet i forumet. Oljedirektoratet ville beholde dagens grense, mens Miljødirektoratet, Polarinstituttet og Havforskningsinstituttet ønsket at grensen skulle gå der det er 0,5 prosent sjanse for is, altså et godt stykke sør for regjeringens forslag.

Letedirektør i Oljedirektoratet, Torgeir Stordal. Foto: Oljedirektoratet

Oljedirektoratet vil ikke kommentere regjeringens forslag eller hva de selv har argumentert for.

– Hvem som har sagt hva, uttrykt det ene eller andre i Faglig forum, er en intern sak. Rapporten fra Faglig forum er lagt fram, den står Oljedirektoratet bak, sier Stordal.

Frp er positivt overrasket

– Det er skuffende at regjeringen ikke legger mer vekt på det Oljedirektoratet og oljenæringa har vært tydelige på, at de ønsker dagens definisjon av iskantsonen, sier Jon Georg Dale (FrP) til VG.

FrP ønsker en dynamisk iskant, altså at iskanten skal gå der isen til enhver tid er. De har truet med å trekke støtten til Erna Solbergs regjering hvis iskanten ble flyttet sørover. I dag er tonen mildere:

Jon Georg Dale (Frp) er positivt overrasket over regjeringens forslag til forvaltningsplan for Barentshavet og ny iskantsone. Foto: Preben Liland Madsen

– Vi er positivt overrasket over at Venstre har fått såpass lite gjennomslag, og at alle områder som i dag har oljevirksomhet blir skjermet. Det er et bedre utgangspunkt enn vi forventet for få dager siden, sier Dale.

– Ikke en verneplan

Også fra LO er holdningen positiv til regjeringens forslag:

– Dette er et realt forsøk på å få til et kompromiss, som balanserer hensynet til både miljø og til næringsvirksomhet som vil gi viktige arbeidsplasser i Norge, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i en pressemelding.

Nå brygger det til en kamp om hvorvidt iskantsonen fortsatt skal være en forbudssone for oljevirksomhet: Mens KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier at regjeringen er enige om at det ikke skal være aktivitet nord for iskanten, sa både statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tina Bru (H) at man kan drive næringsvirksomhet i sårbare områder, bare med særlige krav.

Også Gabrielsen minner om at forvaltningsplanen ikke er en verneplan, men en plan som setter rammene for all næringsvirksomhet, ikke bare petroleumsvirksomhet, der formålet er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressurser.

– Det er viktig å holde fast ved formålet, understreker LO-lederen.

Norsk olje og gass er skuffet

– Vi er glade for at den nye definisjonen gir basis for fortsatt næringsvirksomhet i de åpnede områdene i Barentshavet sør. Det er viktig med forutsigbarhet for de utvinningstillatelsene myndighetene har tildelt, sier konstituert direktør Knut Thorvaldsen.

Norsk olje og gass er likevel skuffet over at regjeringen ikke viderefører den gjeldende definisjonen av iskantsonen.

– Både i 2006 og 2011 ble det benyttet 30 prosent isfrekvens som utgangspunkt. Vi mener det ikke er faglig grunnlag for at å endre den til 15 prosent, sier Thorvaldsen.

Aker BP er eier av lisensene nærmest Bjørnøya, lengst nordvest i Barentshavet. De opplyser til TU at de stiller seg bak kommentarene fra Norsk olje og gass.