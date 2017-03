Økt flytrafikk er årsaken til flere turbulensuhell

Hundrevis av fly har siden 2010 opplevd problemer etter å ha flydd inn i slippstrømmen etter et annet fly. Det anslår det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA, som omtaler det som et økende problem.

Derfor har de også tatt denne typen uhell med i sin årlige risikoanalyse, og vil følge hendelsene løpende.

«Vi antar at fenomenet vil forekomme oftere i takt med økningen i lufttrafikken,» skriver EASA i en e-post til Ing.dk. Flytrafikken kommer fremdeles til å øke med mellom tre og seks prosent i året fram til 2030, viser beregninger fra OECD.

Roterer i luften og mister eller øker høyde

Det er primært virvler fra vingetuppene og utstrømmingen fra jetmotorene som danner den såkalte wake-turbulensen i luftstrømmene etter flyet.

Ifølge EASA er de vanligste effektene at flyet roterer i luften, at det mister eller øker høyde, og at passasjerene risikerer å bli skadet på grunn av de plutselige bevegelsene.

Den siste hendelsen var med et tysk firmaeid jetfly, som i begynnelsen av januar måtte nødlande etter å ha passert 1000 fot under en Airbus A-380 et sted over Det Arabiske Hav.

Det firmaeide flyet roterte flere ganger rundt seg selv og falt tre kilometer før pilotene fikk kontroll over det igjen. Flere av de ni passasjerene ble skadet og måtte til sykehus etter hendelsen.

Men EASA er ikke spesielt ute etter A-380 i undersøkelsene sine rundt det økende problemet med slippstrømmer.

Kjenner ikke til tilfeller i Danmark

Selv om problemet er økende, er ikke dette noe som man har opplevd hos Naviair, som er ansvarlig for flygelederne i Danmark.

– Vi kjenner ikke til noen tilfeller i Danmark. Vi følger det vanlige standard minimum for separering av fly, men det er ikke på grunn av wake-turbulens, sier Jan Eliassen, som er pressevakt hos Naviair.

Ifølge reglene skal det være minimum fem nautiske mil mellom to fly, eller en avstand på minst 1000 fot i høyden, noe som tilsvarer henholdsvis ni kilometer og 305 meter.

Den tyske forretnings-jeten befant seg 1000 fot under Airbus-en da den fløy inn i den kraftige turbulensen, og standardene for minimale separasjon ble dermed overholdt.

– Det er jo helt på grensen, men været og andre forhold kan jo også ha spilt inn, sier Jan Eliassen.

Faste regler

Wake-turbulens, eller slippstrøm, er et kjent fenomen i forbindelse med start og landing, og det finnes faste regler for hvor lang tid der skal gå mellom to fly som letter fra den samme banen.

Når en A-380 letter, skal det for eksempel gå to minutter før en Boeing 747 kan ta av.

Og er flyet mindre enn en Boeing 747 eller lignende, skal det gå tre minutter.

Artikkelen er tidligere publisert på Ing.dk.