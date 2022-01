Øker presisjon og kutter byråkrati med digital rapportering av NOx-utslipp

I tett dialog med NO x -fondet har Grieg Connect og Yxney Maritime utviklet en digital plattform for utslippsrapportering av helseskadelige NO x -gasser. Solstad Offshore og Tidewater er de første kundene som tar plattformen NOxDigital i bruk. Digital rapportering blir både mer presis, raskere og sparer mye manuelt arbeid.

Nitrogenoksid (NO x ) er en kjemisk forbindelse av oksygen og nitrogen som dannes ved forbrenning av fossile drivstoff på høy temperatur.

Internasjonalt krav

Norge er i henhold til Göteborg-protokollen forpliktet til å kutte utslipp av blant annet nitrogenoksider. Alle skip må sende inn jevnlige rapporter. Utfordringen i dag er å få ut presis informasjon. Utslipp i internasjonalt farvann skal ikke rapporteres, bare fra norske områder.

Samarbeid mellom Grieg Connect, Grieg Logistics og Yxney Maritime. Fra venstre: Morten Graff, CCO i Grieg Logistics, Gjord Simen Sanna, CEO og grunnlegger Yxney Maritime, og Vidar Fagerheim, daglig leder i Grieg Connect. Foto: Grieg Group

Rederiene rapporterer inn til NO x -fondet, som krever inn avgift for utslipp per fartøy. Det er i dag en manuell oppgave som både kan ha store feilmarginer og er ressurskrevende for både mannskap til sjøs og for landorganisasjonen.

Ved hjelp av tilgjengelige data fra skipets drivstofforbruk koblet til posisjons- og seilingsdata via AIS (automatisk identifikasjonssystem), kan Yxney og Grieg Logistics beregne nøyaktige utslipp og sende det inn automatisk.

Grieg Connect og Yxney Maritime har utviklet et digitalt verktøy for å beregne og rapportere automatisk til NOx-fondet.

Presisjon

Solstad Offshore har vært pilotkunde. Bærekraftrådgiver Svein Erik Isaksen er ikke i tvil om nytten.

– Med automatisk sammenstilling av drivstofforbruk, fartøysbevegelser og regelverk får vi god kontroll og et mer korrekt bilde over utslippene enn ved manuelle beregninger. Denne måten å arbeide på vil føre til høyere kvalitet og bedre presisjon i utslippsrapporteringen, sier Isaksen.

Grieg Connect og Yxney Maritime opplyser at den digitale plattformen er tilgjengelig for alle rederier som seiler i norske farvann. Utenlandske rederier vil få tilgang gjennom sin agent.

Klart for flere

NOxDigital Digital utslippsrapportering for norske og utenlandske rederier, lansert i september 2021. Løsningen vil automatisk oppdage om et fartøy opererer i avgiftspliktig farvann. Data om energibruk og AIS-data fullfører bildet, og alt blir synlig på en digital plattform for hver bruker. Utviklet av Yxney Maritime og Grieg Connect i samarbeid med NOx-fondet. Yxney Maritime: Utvikler datadrevne løsninger for å redusere utslipp. Programvaren Maress har bidratt til 120.000 tonn CO 2 -kutt i 2020/2021. Maress kombinerer fartøydata med andre datakilder for å skape innsikt, transparens og samarbeid mellom rederier, kunder og andre aktører. Yxney er eid av VPS, verdens ledende selskap for testing og rådgivning knyttet til marine drivstoff. Grieg Logistics: Del av Grieg-gruppen. Tilbyr teknologiske logistikktjenester til maritim industri. Driver i tillegg skipsagentvirksomhet, Mosjøen Industriterminal og har utviklet et eget samarbeid med Forsvaret. NOx-fondet: Stiftet i 2008 av 15 næringslivsorganisasjoner for å redusere NOx-utslipp i Norge. Virksomheter som melder seg inn i NOx-fondet betaler en innbetalingssats til fondet i stedet for avgift til staten. Innbetalte midler går tilbake til næringen.

Grieg Logistics blir første skipsagent til å ta i bruk NOxDigital i Norge, og håper flere vil følge etter.

– Vi er like avhengige av at de utenlandske rederiene rapporterer riktig, som de norske. Det er de totale utslippene som skal reduseres. NOxDigital kan bidra til dette, og nå håper vi flere skipsagenter vil følge etter, sier Morten Graff i Grieg Logistics

I tillegg til Solstad Offshore har Tidewater inngått avtale om å bruke NOxDigital for sine skip som seiler i norske farvann.

Kommersiell direktør i Yxney Maritime, Sindre Stemshaug Bornstein, sier at skipene ikke behøver å installere nye sensorer eller hardware. Alle data hentes inn, analyseres og bregnes i programvare i skyen.

Kutter klimagasser

Yxney Maritime ble opprettet i 2016 som et gründerselskap med ambisjoner om å utnytte mer av alt som finnes av digital informasjon om bord i skip og systematiser, analysere og bruke det til å forbedre drift og kutte utslipp.

Det første produktet, Maress, er allerede i bruk om bord i 400 fartøy, hovedsakelig offshorefartøy, som gründerne hadde godt kjennskap til fra Kongsberg Maritime.

– Maress bruker fuel- og energidata fra skipene og setter det i en større kontekst. Det presenteres for mannskap på skip og organisasjonen i land for å kunne ta bedre beslutninger, forklarer Sindre Stemshaug Bornstein.

Ifølge Yxney Maritime har deres Maress-produkt spart 60.000 tonn CO 2 -utslipp både i 2020 og i 2021.

Gjennom programvaren Maress analyseres skipene bruk av energi og hvordan skipene opereres. Ut fra en «baseline», en fasit ut fra dagens drift, kan Yxney Maritime med Maress beregne hvordan en batteripakke, endret drift, ny propell eller andre tiltak slår ut på energi- og drivstofforbruk.

Det er en del av de samme dataene som kobles til posisjonsdata fra Grieg Connect og danner kjernen in NOxDigital.

Digital partner

Kongsberg Digital har tatt Yxney Maritime og Maress inn i sitt Vessel Insight som en partnerapplikasjon. Som navnet Vessel Insight indikerer, skal skipseierne få full innsikt i og om sine skip og flåter gjennom digitale verktøy.

Administrerende direktør Hege Skryseth i Kongsberg Digital er veldig fornøyd med hvordan Maress er skreddersydd effektivitet av offshore operasjoner, som både har en kostnadsbesparende effekt og gir miljøgevinst. Island Offshore var pilotkunde.

– Ved å samle inn all data på samme plattform får vi et effektivt og korrekt utgangspunkt til å analysere driften vår og sammenlikne alle skipene i flåten, sa Trond Hauge, Technical Manager i Island Offshore i fjor høst.

Erfaringer mellom fartøyene kan dermed deles og sikre at skipene opereres så effektivt og sikkert som mulig.

– Dette gjør flåten vår enda mer bærekraftig ved å redusere drivstofforbruket og dermed øke attraktiviteten i markedet. Med økende krav til rapportering sparer det oss også for mye arbeid å automatisere rapporteringsprosessene, som i dag gjøres manuelt, sa Hauge.