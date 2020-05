OBOS: Ny nettleie kan ta knekken på ladeanlegg i borettslag

– Hvis får en sikringsbasert nettleie vil prisen for elbillading i et stort ladeanlegg bli 5 kr/kwh i årsgjennomsnitt. Så hvis den modellen går gjennom, er det slutten på ladeanlegg i borettslag. Det vil bli så dyrt å lade at det blir billigere å kjøpe bensin, sier Nils Hagness.