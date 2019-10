Nytt steg mot karbonfangst i Oslo: Skal lagre CO2 i Sydhavna

Oslo Havn og Fortum Oslo Varme signerte mandag en avtale om å etablere et mellomlager for flytende CO 2 på Sydhavna i Oslo. Planen er å fange CO 2 fra avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud, sende den med skip til permanent lagring under havbunnen utenfor Øygarden i Hordaland.

Liv Monica Stubholt, styreleder Fortum Oslo Varme, Marthe Scharning Lund, byråd for næring og eierskap, Oslo kommune, Roger Schjerva, styreleder Oslo Havn, og Eirik F Tandberg, adm. dir. Fortum Oslo Varme signerte avtalen mandag. Foto: Fortum Oslo Varme / Nyebilder

Fortum Oslo Varme planlegger å fange opptil 400.000 tonn CO 2 per år på Klemetsrud. CO 2 -en skal komprimeres, gjøres flytende og mellomlagres på Oslo Havn. Transporten fra Klemetsrud til havna skal skje med utslippsfri transport.

Derfra er det Northern Lights-prosjektet, bestående av Equinor, Shell og Total, som overtar ansvaret for transport, mottak og permanent lagring av CO 2 i reservoaret. Fra mottaket i Øygarden, planlegges det en rørledning og kontrollkabel til en injeksjonsbrønn.

I statsbudsjettet settes det også av penger til at Equinor og partnerne kan bore en undersøkelsesbrønn for å kartlegge et egnet reservoar for permanent CO 2 -lagring, 3000 meter under havbunnen.

Sydhavna godt egnet

Området for mellomlager og lastefasiliteter er på hele 6750 kvadratmeter, og kan lagre 5400 m3 flytende CO 2 . Hver fjerde dag vil en opptil 130 meter lang tankbåt ankomme, for å laste og transportere gassen til Vestlandet.

Fortum Oslo Varme sier i en pressemelding at Sydhavna var førstevalget blant havnealternativene.

– Kneppeskjæret er et godt egnet område for første fase av transportetappen. Avstanden mellom karbonfangstanlegget og Sydhavna er relativt kort, og dermed godt egnet for bruk av elektrisk transport, sier styreleder i Fortum Oslo Varme, Liv Monica Stubholt.

Håper å spre teknologien til andre anlegg

Både Fortum og Oslo-politikerne håper at et fullskala CO 2 -fangstanlegg på Klemetsrud vil bidra til å spre teknologien til tilsvarende anlegg og til andre industrier som produserer røykgass.

– Det er stor interesse for CO 2 -fangst fra avfall i nasjonal og internasjonal avfallsindustri, og prosjektet har inngått samarbeid med flere tilsvarende anlegg i Norge og Europa. Verden etterspør en denne løsningen og Oslo er klare til å vise hvordan det kan gjøres, sier Marthe Scharning Lund (Ap), byråd for næring og eierskap i Oslo kommune.

I pressemeldingen skriver Fortum Oslo Varme at de kan ha et operativt CO 2 -fangsanlegg på Klemetsrud i 2024, dersom regjeringen tar en investeringsbeslutning i fjerde kvartal neste år.

Ber regjeringen bestemme seg neste år

Olje- og energidepartementet lover derimot ikke noe annet enn at beslutningen kommer i 2020/2021.

CCS-direktør i Fortum Oslo Varme, Jannicke Gerner Bjerkås. Foto: Ina Steen Andersen

– Alle aktørene i prosjektet er klare på at alt må settes inn på å ta beslutningen så raskt som mulig. Jo lenger tid det går, jo vanskeligere er det. Det handler blant annet om innhenting av anbud med mer. Vi håper derfor at beslutningen kommer høsten 2020, sier direktør for CCS-prosjektet på Klemetsrud, Jannicke Gerner Bjerkås.

I går tok også de andre partnerne, Norcem og Equinor, til orde for at beslutningen om et fullskala anlegg må komme neste år. Det samme gjorde sivilingeniørenes fagforening, Tekna:

– Nå må vi komme i gang. Vi har ikke tid til å skyve mer på beslutningen, sa Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg da statsbudsjettet ble lagt fram.