De tre lastebilprodusentene Volvo, Daimler og Scania-eieren Traton har gått samen i et prosjekt med mål om å drifte minst 1700 ladepunkter i Europa.

Ladepunktene skal ligge i nærheten av europeiske motorveier og logistikkpunkter, og selskapene har en intensjon om å investere 500 millioner euro hver. Det tilsvarer drøyt 5 milliarder norske kroner.

– Vi har sett et stort skifte bare de to siste årene, der mange ladeinfrastruktureiere som tidligere ikke var villige til å diskutere ladestasjoner for lastebiler, er veldig entusiastiske nå, sier Magnus Broback, som er direktør for ladesystemer i Volvo Trucks, i en melding fra selskapet.

– Kan ikke vente i 15 år til

Også EUs klimalovpakke «Fit for 55» bærer bud om en ny tid for elektriske drivlinjer i tungtransporten. Et forslag som skal behandles av EU-parlamentet, går ut på at det ikke skal være lenger enn 60 kilometer mellom hvert ladepunkt for tunge kjøretøy innen 2030.

Det samme gjelder for personbiler, men da innen 2025.

– Det er nok påtrykk fra privat sektor til å sikre at skiftet til elektromobilitet uansett vil skje, sier Broback.

– Men offentlig støtte gjennom reguleringer og statlige subsidier vil sikre at endringen skjer mye raskere. Det er høyst nødvendig, for klimaendringene gjør at vi ikke kan vente 15 år til.

Slunkent med hurtigladere i Norge

I Norge har aktører innen tungtransportbransjen etterlyst støtte til og organisering av utbygging av flere offentlig tilgjengelige ladepunkter. Per i dag finnes det nemlig null offentlig tilgjengelige hurtigladere for tungtransport i Norge.

Da Statens vegvesen nylig fikk i oppdrag å kartlegge behovet for ladeinfrastruktur for tungtransport, etterlyste Ingvild Kilen Rørholt fra miljøorganisasjonen Zero en mer offensiv satsning i form av kartlegging av nettkapasitet rundt aktuelle ladesteder, samt støtte fra Enova.

John Strand, direktør i Asko transport, pekte på at det er lite optimalt å vente på at private eller andre mindre aktører selv skal stå for utbygging av egne ladenettverk.

– Vi ser veldig stor variasjon i pris per kilowatt i ladere allerede i dag, avhengig av om ladestasjonene er kommunalt eller privat basert. For aktører innen transportbransjen som allerede opererer med svært lave marginer, vil det kunne bli utfordrende å både betale for lading og å bygge ut egne ladere. Da blir det mindre attraktivt å gå over fra diesel til elektrisk, sa Strand til TU.