Nytt regjeringsutvalg skal se på fremtidens arbeidsliv: – Arbeidslivet står overfor store endringer

Arbeidsminister Anniken Hauglie har satt ned et utvalg som skal ta for seg rammeverket for tilknytning og virksomhetsorganisering i arbeidslivet.

– Arbeidslivet står overfor store endringer, blant annet vil teknologiutvikling, klimautfordringer og globalisering påvirke arbeidsplassene våre framover, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) i en pressemelding.

Nå setter hun ned et nytt utvalg som skal ledes av arbeidsrettsadvokat og BI-professor Jan Fougner. Utvalget inkluderer også tre andre eksperter i tillegg til partene i arbeidslivet, og skal vurdere rammeverket for tilknytning og virksomhetsorganisering i fremtidens arbeidsliv.

Skal være klar om to år

– Vi må sørge for at vi har et godt og oppdatert rammeverk som både ivaretar virksomhetenes behov for utvikling og fleksibilitet, og behovet for forutsigbarhet og vern for dem som utfører arbeid i arbeidslivet i årene som kommer, sier Hauglie.

Utvalgets arbeid skal resulteres i en utredning som skal avgis innen 1. juni 2021.

Tidligere denne uken ble det private omsorgsselskapet Aleris delvis frikjent av Oslo tingrett etter at 24 tidligere konsulenter saksøkte dem. Konsulentene har vært tilknyttet Aleris som selvstendig næringsdrivende, men mener de skulle vært fast ansatt som ordinære arbeidstakere. Oslo tingrett ga 12 av de 24 saksøkerne delvis medhold, mens Stendi, som selskapet i dag heter, ble frifunnet i 11 av sakene.

Dommen vakte sterke reaksjoner blant opposisjonen på Stortinget. Både Arbeiderpartiets Hadia Tajik, Senterpartiets Per Olaf Lundteigen og SVs Audun Lysbakken tok til orde for å endre arbeidsmiljøloven, dersom dommen blir stående.

– Et utmerket eksempel

Anniken Hauglie mener dommen viser hvorfor utvalget hun setter ned, er nødvendig.

– Jeg registrerer at det nettopp har kommet dom i Aleris-saken. Saken er et utmerket eksempel på hvorfor vi trenger et utvalg som skal se på tilknytningsformer i arbeidslivet, sier Hauglie til NTB.