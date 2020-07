Nytt materiale skal fange og drepe mikrober, inkludert luftbårne virus

Denne artikkelen kommer fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Prosjektet er nettopp tildelt 16 millioner kroner fra Norges Forskningsråd. Målet er å utvikle billige kullbaserte produkter, med naturlige ingredienser tilsatt som små nanopartikler. De nye produktene skal kunne fange og drepe mikrober i luft og vann.

«Catch & Kill»

Partnerne i prosjektet skal utvikle materialer i en ny metode som de kaller «Catch & Kill», og forskere både fra USNs Institutt for mikrosystemer (Vestfold) og Institutt for natur, helse og miljø (Bø) er med.

Førsteamanuensis Mona Sæbø ved Institutt for natur, helse og miljø skal lede prosjektet, og hun sier det er et resultat av satsingen på en forskningspark innen bærekraft i Bø.

Førsteamanuensis Mona Sæbø og teamet hennes skal finne et materiale som kan fange og drepe virus og bakterier. Foto: USN

– Ved å koble oss opp mot Standard Bio AS og få tilgang til deres nettverk, kan vi nå gjøre prosjekter som ikke var mulig tidligere. På samme måte får Standard Bio AS tilgang til hele USN, og på den måten får vi også koblet sammen ulike institutter på en ny og spennende måte. I tillegg er jo prosjektet i seg selv veldig spennende. «Catch & Kill» er et stoff som både fanger og dreper virus og bakterier.

Kartlegge på nano-nivå

Et materiale som skal kunne stoppe og drepe ørsmå mikrober må ha svært spesielle egenskaper. Derfor skal forskerne kartlegge aktuelle materialer på nano-nivå. De skal teste materialet både i luft og vann.



Målet er å finne et materiale som kan redusere konsentrasjonen av virus, bakterier og sopp i vann og luft. Materialet skal også kunne stanse SARS-CoV-2-virus.

Til slutt skal de designe, produsere og teste en «Catch & Kill» prototype for rensing av luft. Resultatet av prosjektet kan dermed bli en helt ny rensemetode, klar til produksjon og bruk.

Skal kunne produseres rimelig og lokalt

«Vår overordnede visjon er et trygt, bærekraftig materiale til en rimelig pris, som kan brukes i flere typer omgivelser og i et bredt spekter av produkter for desinfeksjon av luft og vann.» skriver forskerne i prosjektbeskrivelsen.



Der skriver de også at et viktig element i prosjektet, er at det nye materialet skal kunne produseres lokalt, til en lav pris. Prosjektleder Mona Sæbø sier dette et viktig premiss;

– Smittsomme partikler, som bakterier, soppsporer og virus, representerer en trussel mot menneskers helse og mot hele samfunn. De forårsaker store økonomiske tap i mange verdikjeder, inkludert bearbeiding og lagring av mat og fôr. Det finnes allerede tiltak og verktøy for å redusere forurensninger er mange, men de er ofte dyre eller begrenset med hensyn til effektivitet og bærekraft, sier Sæbø.

Tett samarbeid næringsliv-akademia

– Uten samarbeidsavtalene med Standard Bio AS hadde dette prosjektet ikke vært mulig, sier instituttleder Live Semb Vestgaarden ved Institutt for natur, helse og miljø. Hun mener prosjektet er et godt eksempel på at samarbeid med eksterne firmaer i regionen nå bærer frukter.

Ove Lerdahl, gründer og ansvarlig for produktutvikling i Standard Bio AS er glad for det tette samarbeidet med USN, SINTEF og UNSW. Han sier de nye «Catch & Kill» produktene skal beskytte mennesker, dyr og ferske produkter mot mikrobielle og virale patogener og forurensninger.

– Avledet fra billige, lokale materialer vil de være rimelige og gi helsemessige fordeler for mennesker over hele verden. Mulighetene for å ettermontere på eksisterende luftfiltreringssystemer, og å resirkulere materialet, gir et billig og bærekraftig alternativ til andre produkter som er tilgjengelige i dag. Dette vil styrke Standard Bios stilling som en ledende aktør innen innovative kullbaserteprodukter. Prosjektet vil også styrke det tette samarbeidet mellom Standard Bio AS og USN sier Lerdahl.