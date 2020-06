Nytt ladetilbud for elbilturister i nord

Det er ventet storinnrykk av nordmenn på bilferie i Lofoten og områdene rundt i sommer. Med rundt 300.000 elbiler på veien i Norge er det mer enn sannsynlig at mange av disse vil finne veien mot nord.

Ladeinfrastrukturen er imidlertid betydelig spedere i nord enn i sør. For eksempel er det i Lofoten bare et knippe hurtigladere. I Solvær finnes én. På Leknes finnes én. Utover det er det noen få type 2-vekselstrømsladere. Situasjonen er ikke stort bedre i Vesterålen eller Ofoten. Harstad har bare én hurtiglader.

Nå rulles en ny løsning ut – bokstavelig talt. Tilhengere med ladestasjoner skal plasseres på strategiske steder i regionen. De er ikke drevet med dieselaggregater, men koblet på kraftnettet.

Tre slike ladehengere skal settes ut, og de har ladeuttak for 20 biler hver, hvor 10 kan lade samtidig.

57 kilowatt fordelt på ti biler

Dette er vekselstrømsladere av typen Easee, som leverer enfaselading på inntil 3,7 kilowatt. Tilhengerne forsynes med 230 volt og inntil 250 ampere. En samlet effekt på inntil 57,5 kilowatt fordeles mellom bilene. Dette er ikke en hurtiglader, med andre ord.

Hengerne er ikke spesialkonstruert for årets turistsesong, men ble bygget i forbindelse med sykkelrittet Arctic Race of Norway i 2019. Rittet skulle være utslippsfritt, så følgebiler og andre støttekjøretøy var elektriske. Det blir ikke noe ritt i år, så da tas hengerne i bruk for å legge til rette for elbilister i sommer.

Hengerne ble opprinnelig bygget ​av Fortum i et samarbeid mellom​ Arctic Race of Norway (ARN), Lofotkraft, Nordkraft, Hålogaland Kraft, Vesterålskraft og Trollfjord Kraft.

De tre tilhengerne plasseres ut i på Fredvang i Lofoten, i Stø i Øksnes og i Harstad sentrum.

Alle ønsker flere elbilladere

Randi Lervik, De grønne øyene, Lofotkraft, Foto: Tore Berntsen

– Planen er at de skal stå her i sommerferien. Så får vi se hva som skjer etter det. Det er​ ARN sammen med kraftselskapene i regionen som eier utstyret, og så er mange samarbeidspartnere som NAF og DNT med ​på sommerens prosjekt, sier Randi Lervik, prosjektleder for De grønne øyene i Lofotkraft.

Hun forteller at alle de gode kreftene i regionen ønsker at det skal bli ladefasiliteter også i denne delen av landet, og at det er behov for det.

– Samtidig er det vanskelig å få økonomi i det. Det er ikke stort nok volum, sier Lervik.

Ett aspekt ved prosjektet er å samle inn data for å kunne si noe mer konkret om behovet. Det har til nå ikke vært butikk i å sette opp fast infrastruktur for lading fordi volumet ikke har vært stort nok. ​Det trengs fortsatt offentlige ordninger for å få til ladeinfrastruktur over hele landet, mener Lervik.

– Vi har mange tilreisende og stort trøkk på sommeren. Men på vinteren er det betydelig mindre. Da blir det vanskelig med de faste kostnadene. De løper likevel, sier hun.

Nord-Norge har spesielt dårlig ladeinfrastruktur

Lervik sier at tilbudet med tilhenger har blitt godt mottatt lokalt i Lofoten. På Fredvang er det bygdelaget som skal ha tilsyn med hengeren. De er positive til tiltaket fordi det potensielt kan dempe mengden biler som blir parkert langs veiene. Samme sted skal det settes opp en elektrisk shuttlebusstjeneste som kan frakte turgåere til og fra populære vandreruter i nærheten.

Ordfører i Flakstad, Trond Kroken åpner ladehengeren for sommeren 2020. Foto: Randi Lervik, Lofotkraft

Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver hos NAF forteller at var med på å ta initiativet til å sette ut ladetilhengerne for å vise hvor viktig det er med lading for at elbil skal være et alternativ i hele landet, men også for å vise at elbil godt kan være en hovedbil som kan brukes på ferieturen.

– I år samarbeider vi også med DNT for å hjelpe folk til å få en god norgesferie med elbil og til fots. Trygghet for at man kan komme seg rundt både i jobb og fritid er avgjørende om det politiske målet om kun nullutslippsbiler i nybilsalg fra 2025, sier Sødal.

Den til nå spede infrastrukturen i Nord-Norge henger etter elbilsalget. Det gjelder hele landet, men i Nord-Norge er det spesielt langt mellom laderne.

– I Nord-Norge er det verst og jo lenger nord du kommer dess færre ladere. Skal Norge nå målet om kun nullutslippsbiler i nybilsalg i 2025 må utbyggingen økes raskt. Det må bygges flere ladepunkter over hele landet og effekten på hurtigladerne må opp, sier han.

NAF etterlyser at staten tar mer ansvar

NAF mener at allerede nå må hurtigladere som bygges ha 150 kilowatt effekt, og at nye ladere fra 2023 må bygges med 350 kilowatt som standard.

– Det holder ikke med 50 kW ladere når bilene har de batteripakkene som har blitt vanlig nå. I tillegg må det satses mer på såkalt destinasjonslading, det vil si ladere på overnattingssteder, alpinanlegg, kjøpesentre, utfartsparkeringer og så videre. Hvis man er trygg på å få lade der man skal overnatte, kan man droppe en hurtiglading på turen, sier Sødal.

– I Nord-Norge er det verst og jo lenger nord du kommer dess færre ladere, sier Nils Sødal i NAF. Foto: NAF

NAF mener at staten må ta et større ansvar enn i dag for å få på plass den nødvendige ladeingrastrukturen.

Sødal sier at det er mulig å komme seg rundt med elbil i Nord-Norge også i sommer.

– Men det krever mer planlegging enn om du skal feriere i Sør-Norge. Og du er mer avhengig av lading der du skal bo enn ellers i landet. Tilhenger-laderne som er plassert ut viser at med destinasjonslading der folk er vil være viktig og synliggjør behovet for mer utbygging av ladekapasitet, sier Sødal.