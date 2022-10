Mindre enn to uker etter at Yme-feltet fikk sin offisielle åpning med olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i slutten av august kom meldingen om at produksjonen måtte stenges ned i fem til seks uker på grunn av tekniske problemer. Det var avdekket skader på rørklemmer og i en sveiseskjøt i prosessanlegget.