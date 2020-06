Nye varmepumper skal hjelpe elbilene til å beholde rekkevidden vinterstid

Konsernet har hatt varmepumper i sine elektriske biler siden 2014, da løsningen ble presentert med Kia Soul EV – og siden har teknologien blitt forbedret.

Blant fordelene er at det er mulig å bruke overskuddsvarme for å heve temperaturen på batteriet på kalde vinterdager, som ellers risikerer å miste en betydelig del av rekkevidden. Nå har Hyundai-Kia utviklet en varmepumpe met et arbeidsområde som er langt større enn før.

Kan bruke varmen fra mange enheter

Den nye enheten samler overskuddsvarme fra en rekke komponenter. Den dekker ikke bare elektrisk motor, vekselrettere og hurtigladere, men også batteriet så vel som laderen til hjemmebruk.

I teorien kan varmepumpen bruke energien fra alle enheter som trenger kjøling, skriver Hyundai i en pressemelding.

Som et kjøleskap er systemet basert på overgangen fra væske til gass, og mye varme kan hentes ut fra kondensatoren. Tester i kaldt vær med den batteridrevne versjonen av Kia Soul har vist at det nye systemet kan varme kupeen uten noen større innvirkning på bilens rekkevidde, takket være at varmepumpen bruker overflødig varme.

Foto: Hyundai

90 prosent av rekkeviden i minus 7

Systemet er effektivt. En uavhengig studie utført av Miljøverndepartement i Sør-Korea har vist at Kona Electric og Kia E-niro beholder 90 prosent av rekkevidden ved syv minusgrader og en kupétemperatur på 26 grader.

Kona Electric vant i vinter også en test av 20 forskjellige elbiler i regi av Norges Automobilforbund (NAF). Etter å ha kjørt 405 kilometer i minusgrader, leverte modellen 91 prosent av den oppgitte rekkevidden i henhold til WLTP.

Samtidig har konsernet vist hvordan vannkjøling av batteriet er en mye mer effektiv løsning enn med luft. Ingeniørene i Sør-Korea konstaterer at den mindre størrelsen på kjølekanalene gir rom for 35 prosent høyere energitetthet.

Denne artikkelen ble først publisert av NyTeknik.se.