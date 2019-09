Nye sensorer teleporterer legen hjem for å gjøre kompleks behandling lett tilgjengelig

I USA og Kina har Microsoft lansert en ny industriell versjon av sin spillorienterte kamerasensor Kinect som de har sluttet å produsere. Azure Kinect, som den nye vesentlig mindre sensoren heter, har et 12 megapiksler fargekamera og et 5 MP, såkalt TOF-kamera. Det siste betyr time of flight, det vil si hvor lang tid lyset har brukt frem og tilbake til de ulike punktene kameraet ser. I tillegg har sensoren treaksede akselerometre og gyroskoper, så den vet hvordan den beveger seg.