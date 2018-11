Nye rekorder for energi- og klimatiltak i norske boliger

Den solrike sommeren har gitt installeringsboom for solcellepaneler i Norge. Her fra Økolandsbyen i Hurdal , der husene nesten utelukkende er bygget i trevirke og naturmaterialer og har solcellepaneler på taket for å være mest mulig selvforsynt med strøm.

(Foto: Tore Meek / NTB scanpix)