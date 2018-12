Nye regler skal stanse juks med kongekrabbe

For å bidra til mindre juks, bedre dyrevelferd og bedre mattrygghet har Nærings- og fiskeridepartementet vedtatt endringer i forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe. Det opplyser departementet i en pressemelding.

– Fangst av kongekrabbe skjer over store områder, som er vanskelige å kontrollere. Vi vet dessverre at kongekrabbe selges svart. Det har også kommet meldinger om dårlig hygiene og brudd på dyrevelferden. Derfor kommer det nå flere innstramminger, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP).

Endringene innebærer tiltak som skal styrke kontrollen med omsetning av kongekrabbe, samtidig som omsetningskravet for å få full kongekrabbekvote økes.

Flere innstramninger kan ventes, blant annet strengere krav til kjøp og salg av kongekrabbe fra biler eller boder. Fra og med 1. mai 2019 må slike kjøpestasjoner være godkjent av Mattilsynet.

Nye krav blir i tillegg innført for bruk av samleteiner. Kravene innebærer blant annet regler for utforming av samleteiner, nytt røktingskrav og sporingsutstyr på teinene. Det vil heller ikke være tillatt å lagre mer kongekrabbe enn fartøyets kvote i teinene, eller frakte krabbene i teinene.

I lengre tid har det vært varslet at inntektskravet for full kvote vil øke. Ifølge fiskeriminister Nesvik vil fiskere fra 1. januar måtte fiske andre fiskelag for over 200.000 kroner for å få full kongekrabbekvote.