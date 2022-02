Nye rapporter om Tesla-oppbremsing: – Skjer tilfeldig og uten forvarsel

Tesla har problemer med selvkjøringssystemet. Siden desember har selskapet tilbakekalt rundt en halv million biler fra det amerikanske markedet som følge av undersøkelser myndighetene har iverksatt av bilenes selvstyring.

Og nå er en ny studie lagt til listen av rapporter, skriver Interesting Engineering.

De amerikanske trafikksikkerhetsmyndighetene har nemlig satt i gang nok en etterforskning av Teslas system for automatisk styring av biler, den såkalte Autopilot.

Det ble gjort etter at tilsynet mottok 354 meldinger om «plutselig bremsing» mens bilene kjørte i «motorveishastighet» – det vil si et sted mellom 100 og 130 km/t, avhengig av hvilken stat det gjelder.

Gjentar seg

«Klager sier at mens autopiloten er på, bruker bilen utilsiktet bremsene mens den kjører i motorveihastigheter», heter det i rapporten som National Highway Traffic Safety Administration offentliggjorde onsdag.

Bremsing kan skje «uten forvarsel, ved et uhell og ofte flere ganger i løpet av samme reise», skriver de.

Ifølge rapporten gjelder dette Model 3 og Model Y fra 2021-22.

Det er foreløpig ingen meldinger om personskader eller ulykker på grunn av oppbremsingen.

Tesla under lupen

Det siste året har amerikanske myndigheter fulgt nøye med på Teslas biler. I april 2021 satte trafikkmyndighetene i gang en undersøkelse av autopilotsystemet etter at flere Teslaer kolliderte med parkerte utrykningskjøretøyer. Undersøkelsen pågår tilsynelatende fortsatt, og den omfatter 750.000 biler.

I fjor solgte Tesla 936.000 biler på verdensbasis, inkludert 350.000 biler i USA.

I desember satte Tesla i gang med å tilbakekalle rundt 480.000 biler etter at selskapet «identifiserte problemer» med Model 3 og Model S som «øker risikoen for ulykker», ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Problemet i Model 3 omfattet en kabel som koblet ryggekameraet til skjermen på dashbordet. Ifølge Tesla førte «gjentatt åpning og lukking av bagasjerommet» til at kjernen i kabelen sprakk.

Modell Y hadde derimot et problem med at låsemekanismen i bagasjerommet foran på bilen ikke klarte å lukke seg ordentlig, noe som kunne føre til at bagasjerommet «åpnet uten varsel og hindret førerens sikt og dermed økte risikoen for ulykker».

Tidligere var det også mulig å spille spill på den interaktive skjermen i Teslaene mens bilen kjørte. Den funksjonen ble også fjernet etter at myndighetene startet en etterforskning.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.