Nybygget hydrogen-rigg får slutt på upresise målinger

Også Justervesenet er nødt til å omstille seg når EU kommer med sin Green Deal og krav om nullutslipp av klimagasser i 2050. Nye energibærere som hydrogen og ammoniakk krever en annen måleteknikk enn bensin og diesel. Dette er bakgrunnen for at Justervesenet i tre år har deltatt i et EU-finansiert forskningsprosjekt, MetroHyVe (Metrology for Hydrogen Vehicles), som er blitt forlenget fram til august 2023 i MetroHyVe2.