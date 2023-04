Nyboligsalget falt 44 prosent i mars – aldri målt svakere

Samtidig har igangsettingen av nye boliger gått ned med 64 prosent, skriver E24.

– Nå har vi en dramatisk nedgang i salg og igangsetting av nye boliger. Vi har ikke målt svakere første kvartal siden vi startet med målinger i 1999, sier administrerende direktør Lars Jakob Hiim i Boligprodusentenes Forening.

De la onsdag fram statistikken for mars.

Venter lavere sysselsetting

Salget av nye boliger i første kvartal er 45 prosent lavere enn samme kvartal i 2022. Igangsettingen av nye boliger er 52 prosent lavere enn første kvartal i fjor.

– Nå er det krise for næringen og landets boligforsyning. I de kommende kvartalene vil dette føre til lavere sysselsetting i næringen, sier Hiim.

Nedgangen kommer etter en allerede svak utvikling i nyboligsalget. I januar hadde boligsalget falt 57 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Alvorlig i hele landet

– Det er en alvorlig situasjon i hele landet, og de store motorene for boligforsyningen som Akershus, Trøndelag, Rogaland, Hordaland og Oslo, stopper opp, sier Hiim.

Renteøkningene, høye byggekostnader og økonomiske usikkerhet stopper nyboligmarkedet, mener Hiim. Han ber om raske tiltak for å unngå at boligkrisen biter seg fast og blir langvarig.

Blant annet mener Hiim at Husbankens rammer må revideres, og at de må få flere virkemidler som for eksempel deleie-modeller som kan avlaste kravet til egenkapital for boligkjøperne.