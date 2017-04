Denne teknologien gjør Las Vegas-bartenderne mindre gavmilde

Du har kanskje selv hatt gleden av å få en gratis drink på et av Las Vegas’ mange kasinoer. Kanskje du til og med har klart å skaffe deg flere drinker ved å sitte lenge foran en automat og spille for små summer.

Ny teknologi gjør imidlertid denne praksisen vanskeligere.

Flere og flere kasinoer i syndenes by har nemlig innført teknologi som kontrollerer om du har satset nok til å fortjene en drink på huset, skriver blant andre Wall Street Journal (WSJ, krever abonnement).

Caesars Entertainment har installert lysindikatorer i sportsbarene på alle sine ni eiendommer på eller i nærheten av «The Strip».

Bokser montert bak på spillemaskinene lyser rødt, blått eller grønt, alt ettersom du har spilt nok til å få en drink. Blått forteller bartenderen at du har begynt å spille, grønt forteller at du spiller nok til å fortjene en drink, mens rødt signaliserer at du spiller for lite.

Automatiseres

Lonely Planet rapporter at man må satse opptil fem hender av 1,25 dollar før det grønne lyset viser seg. Fortsetter du å spille på samme nivå, fortsetter også drinkene å komme.

Et av de andre kasinoselskapene, MGM Resorts, har innført et system hvor maskiner skriver ut kuponger for gratis drikke når man mater spillemaskinen med penger. En annen bar, Cosmopolitan Las Vegas, har også innført et liknende system.

Tidligere måtte bartenderne selv holde oversikten over hvilke spillere som brukte nok penger til å fortjene en drink. På den måten har kasinoene alltid hatt et system for å gi til de mest lønnsomme kundene. Forskjellen nå er at prosessen automatiseres.

– Tallknuserne har ødelagt

Det er ikke alle som er fornøyd med den nye praksisen.

– Tallknuserne har ødelagt Las Vegas. Det er ikke noe verdi ved det lengre, ingen fordeler, sier Brad Johnson til WSJ.

Johnson har besøkt Las Vegas nesten hvert år siden 1970-tallet, skriver avisen.

Drikkepraksisen er ikke den eneste gamblergoden som har blitt endret på de siste årene. Etter mange år med gratis parkering har flere kasinoer nå begynt å ta betalt for å oppbevare bilen mens gjestene er på kasinoet, skriver blant andre Las Vegas-bloggen Vital Vegas.

Inntektene endres

– Dette rammer menneskene som vil ha noe for ingenting, sier Scott Roeben til KTNV. Roeben driver tidligere nevnte VitalVegas.

Dette skjer samtidig som at inntektsstrømmene endrer seg. I 1996 kom mer enn halvparten av Las Vegas-kasinoenes omsetning fra gambling, ifølge WSJ. I fjor var denne andelen redusert til rundt en tredjedel.

Caesars Entertainment holdt opprinnelig innføringen av teknologien hemmelig, men bekreftet etter hvert endringen i en uttalelse.

– Systemet gjør at vi kan tilby gratis drikke til spillerne som spiller med maksimal innsats, skriver selskapet i en melding gjengitt i Los Angeles Times.