Ny teknologi gir smarte sykkelskap

Den grønne sykkeltrenden har ført til at stadig flere kjøper dyre sykler og kostbare elsykler. Dessverre er disse også ettertraktede tyveriobjekt, og dermed har norske byer fått et økt behov for sykkelskap.

Det har gründer Hallvar Bergh i SafeBikely gjort noe med. Han er daglig leder i det trønderske oppstartsselskapet som i disse dager lanserer sine egenutviklede sykkelskap flere steder i landet.

– Ved hjelp av ny NarrowBand-teknologi har vi lyktes å utvikle et fjernstyrt låsesystem, som gjør det mulig for syklistene å åpne og lukke skapene med en app, sier Bergh.

Sykkelskapene har en åpning på 80 centimeter, og skråner innover til de er 25 centimeter innerst. Inne i skapene styrer et NarrowBand-modem det skybaserte systemet.

– Når syklisten trykker «åpne» i appen sendes signalet til en sky. Deretter bekrefter syklisten ved å trykke på låsen, dette vekker opp modemet som begynner å søke etter kommandoer i skyen. Når han finner det sendes et signal til låsen, forklarer Bergh.

Slik presenterer Safebikely sin løsning.

Strømgjerrig teknologi

Fortrinnet med å bruke NarrowBand er at det gir en veldig strømgjerrig teknologi, forklarer Bergh. Det gjør det mulig å sette opp skapene hvor som helst uten oppkobling til infrastruktur.

– Vår elektronikk kan være tilkoblet nettet over flere år kun ved bruk av vanlige AA-batterier. Dette sørger for at vi kan sende skap rundt i hele landet uten å måtte ha regelmessig ettersyn, sier sykkelskap-gründeren.

Han satset alle kortene på NarrowBand.

Bergh forteller at NarrowBand har en egen underprotokoll til telenettet med en helt egen frekvens, som har nasjonal dekning.

– Teknologien er moden nok til å brukes i kommersielle produkter, og det er viktig for oss. Det var etter at vi fikk klarsignal fra Telenor i 2018 om at de skulle bygge ut NarrowBand at vi valgte å satse alle kortene her. Og det høster vi godt av i dag, sier han, men understreker at SafeBikely er beredt på at det kommer en dag som teknologien ikke lenger vil være tilgjengelig.

– Derfor jobber vi med neste-generasjon elektronikk allerede nå, hvor vi bygger inn teknologi om NarrowBand av en eller annen grunn skulle skrotes av teleselskapene.

Fra oljebransjen

Hallvar Bergh kommer fra oljebransjen, hvor han blant annet var prosjektleder fram til oljekrisa i 2015.

– Først ville jeg utvikle en tjeneste for sykkeldeling, på lik linje med nabobil. Vi oppdaget en høy terskel for overlevering av sykler mellom folk, og for å få flere til å ta i bruk plattformen pønsket vi ut ideen om smarte sykkelskap, forteller han.

Sykkeldelingstjenesten gikk ikke som planlagt, men gründeren så behovet for smarte sykkelskap i parkeringsøyemed, og startet derfor SafeBikely i 2017.

Brukte et par år på utvikling

Selskapet trengte et par år på å utvikle skapene og skaffe kundene.

– Etter at vi fikk øynene opp for NarrowBand gikk vi i dialog med en internasjonal utvikler, og startet et utviklingsløp om å lage remote access-systemet (det fjernstyrte låsesystemet, journ.anm.), forteller Bergh.

Parallelt utviklet SafeBikely software, elektronikk og app. Senhøsten 2019 hadde de en pilot klar til testing. Et snaut år etterpå har de altså begynt å lansere sykkelskapene.

Vunnet sju av sju anbud

Så langt har SafeBikely vunnet sju av sju anbud om å levere smarte sykkelskap til norske kommuner. I Trondheim, Steinkjer, Asker og Bærum og Kristiansand er skapene allerede på plass. Bergen, Lier, Porsgrunn, Skien og Ringerike står nå for tur.

– Målet er å ekspandere raskt til alle norske fylker, og etter hvert også privatmarkedet, sier Bergh.

Bergh konstaterer at teknologien de har utviklet kan åpne flere dører.

– Det er et stort behov for denne typen teknologi. Fjernstyrte låser er aktuelt overalt, for eksempel på næringseiendommer, eller annen type fjern infrastruktur, som trafoer hvor man fortsatt har svære nøkkelknipper. Mange bruker fremdeles fysiske nøkler. Vi har mulighet til å fjerne det, sier gründeren.

Han ønsker ikke å gå i detalj på planene, men er tydelig på at ambisjonene fremover er store.

– Vi har en smart plattform i baksystemet, som vil kunne brukes til det meste og som er skalerbar. Så det er en lav terskel for å utvide til andre bransjer.