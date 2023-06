Ny teknologi for plugging av oljebrønner: – Det er ikke som å plugge en vinflaske

Plugging av olje- og gassbrønner er et stort problem over hele verden. Det er anslått at det finnes 29 millioner forlatte brønner, og ingen vet om de er plugget og om de lekker. Det man vet, er at slike brønner er en stor kilde til metanutslipp. I Norge har vi 3000 brønner som skal plugges i årene framover. Det skal gjøres forsvarlig, og det skal verifiseres.

Det skal selskapet Exedra bidra til. I dagens podkast snakker vi med gründer Bernt Pedersen om metoden de har klekket ut.

– Typiske kostnader for å plugge en brønn på norsk sokkel ligger på rundt 100 millioner kroner kan han fortelle.

Det vanligste er å bruke sement i en lengde på 30 til 50 meter for å etablere en tett plugg. Problemet er at sement krymper, og da kan det oppstå sprekker. Det kan skje flere tusen meter nede i brønnen, hvor pluggen må tette både på innsiden og utsiden av casingen. Det skjer oftest ved at casingen freses eller sprenges bort. Men olje og gass under trykk kan likevel sive forbi, og det er ikke lett å verifisere. Det er krav om å plugge brønner over hvert hydrokarbonførende lag selv om de ikke er brukt til produksjon. Og det er ikke bare enkelt.

– Det er ikke som å plugge en vinflaske du skal sette i kjøleskapet, bekrefter Pedersen med et smil.

Løsningen Exedra har utviklet, er en plugg som kan sjekke som alt er som det skal i den pluggede brønnen. Den danner et fundament for sement en eller for andre og potensielt billigere og mer effektive materialer. Pluggen inneholder en trykkbeholder med sporgass som slippes ut når den permanente pluggen er herdet på plass. Når det er gjort, vil man kunne måle på oversiden om pluggen er tett. Metoden er mer enn tusen ganger mer sensitiv enn den teknologien som er vanlig i dag og vil både kunne øke sikkerheten mot lekkasje og gjøre pluggingen billigere.

